Algérie: Badani souligne le rôle de l'évaluation du stock des ressources pélagiques dans la pérennité des ressources halieutiques

Alger — Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani, a mis en avant, jeudi à Alger, l'importance de l'évaluation du stock des ressources pélagiques pour la pérennité des ressources halieutiques en Algérie, soulignant que les plans de gestion étudiés de l'exploitation des ressources biologiques marines dont halieutiques, représentaient un élément clé pour un avenir durable.

M. Badani a présidé l'ouverture des travaux d'une journée d'étude nationale sur l'évaluation du stock des ressources pélagiques en Algérie, organisée sous le slogan "Ensemble pour la pérennité des ressources halieutiques", en présence des cadres du secteur et des représentants des départements et des organismes concernés.

Le ministre a évoqué, à cette occasion, les législations et les réglementations mises en place conformément à des résultats d'études et aux recherches scientifiques, visant la gestion durable, ainsi que les moyens techniques appropriés pour la gestion de la production halieutique et le contrôle de la production.

M. Badani a rappelé les textes règlementations liés à l'observation de la période de repos biologique, la fermeture de la pêche pour la protection des petites espèces des ressources biologiques halieutiques et des poissons adultes en période de reproduction, la fixation des tailles minimales marchandes des ressources biologiques, la délimitation des zones de navigation de la flotte de pêche et les limites de l'utilisation des filets de pêche.

%

Les plans de gestion étudiés pour l'exploitation des ressources biologiques marines dont les halieutiques, représentent "un élément clé pour un avenir durable", a affirmé le ministre qui a relevé les effets des changements climatiques, à l'image de l'augmentation de la température des mers et des océans et la pollution et leur impact sur la pêche et le stock de poissons.

A cet égard, le ministre a affirmé, que cette nouvelle situation à laquelle sont confrontés les pécheurs, a entrainé la réduction des quantités de poissons disponibles pour la pêche, ce qui a affecté les revenus des pêcheurs et a contribué directement à la hausse des prix des poissons, mettant en avant l'importance des campagnes scientifiques et des études analytiques menées par le Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture (CNRDPA), pour l'évaluation du stock des poissons pélagiques, et leur rôle dans "la prise de décisions devant contribuer à la préservation des ressources halieutiques".

Lors de cette journée d'étude, plusieurs communications ont été présentées sur l'impact des changements climatiques sur les ressources halieutiques pélagiques, et les campagnes d'évaluation du stock des ressources pélagiques, menées entre 2013 et 2022 par le navire scientifique "Grine Belkacem", outre le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries algériennes.

Dans une déclaration à la presse, en marge de la journée d'étude, le ministre a évoqué les efforts déployés pour le développement de l'aquaculture et l'encouragement de l'investissement dans ce domaine.

Il a rappelé la récente opération d'attribution de la prime incitative aux producteurs de tilapia rouge dans la wilaya de Khenchela, après avoir satisfait aux conditions requises suite à la promulgation du décret interministériel entre le ministère des Finances et celui de la Pêche et des Productions halieutiques.