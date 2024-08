Algérie: Le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune s'engage à tout mettre en oeuvre pour la concrétisation de projets dans le sud dans tous les domaines

Djanet — Le candidat indépendant à la Présidentielle du 7 septembre prochain, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est engagé, jeudi depuis Djanet, à tout mettre en oeuvre pour la concrétisation de projets dans les régions du sud dans tous les domaines, notamment des projets de jeunes, si le peuple lui renouvèle sa confiance à cette échéance.

Les jeunes du sud doivent vivre dans un cadre garantissant une vie décente, c'est pourquoi "je m'engage, si le peuple me renouvèle sa confiance, à réunir tous les moyens nécessaires à la concrétisation de leurs projets dans tous les domaines", a déclaré le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de son meeting à la salle omnisports de Djanet, au 15e jour de la campagne électorale de la Présidentielle du 7 septembre.

Mettant en avant le rôle des habitants de Djanet, à l'instar des autres régions du sud, dans la protection de la patrie, le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, a assuré qu'il s'engage, en cas de victoire le 7 septembre prochain, à "tenir une réunion du Gouvernement à Djanet pour recueillir toutes les revendications de ses habitants, comme ce fut le cas ces dernières années à Khenchela, Tissemsilt et Tindouf".

Et de préciser qu'il "connaît les revendications et les besoins des habitants" de cette région, qui doit, a-t-il dit, enregistrer une dynamique de développement accrue.

Le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est aussi engagé à "ouvrir des postes frontaliers avec le Niger et la Libye, pays frères" et à "créer des zones franches", estimant que "la forte production enregistrée aujourd'hui par l'Algérie dans plusieurs domaines, dont l'industrie pharmaceutique, l'électroménager et les industries de transformation", lui permet de commercialiser ses produits dans les pays voisins.

Abdelmadjid Tebboune s'est, par ailleurs, engagé à "développer le tourisme saharien, notamment à Djanet, par l'octroi de nombreuses facilités", soulignant que Djanet "jouit d'un fort potentiel de développement dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme et des services".

Au cours des dernières années, l'Algérie a été "remise sur les rails", comme en témoignent "les nombreux aspects positifs notables dans plusieurs domaines", et a également retrouvé la place qui lui sied dans le concert des nations, a-t-il affirmé.

A cette occasion, M. Tebboune a réitéré son engagement à "demeurer fidèle au serment des vaillants Chouhada et Moudjahidine", assurant qu'il continuera à défendre les peuples opprimés et les causes justes dans le monde, notamment les causes palestinienne et sahraouie, et à soutenir les pays voisins et frères comme "le Niger".

Au terme du meeting, M. Abdelmadjid Tebboune a appelé les citoyens à "aller massivement aux urnes le 7 septembre prochain pour lui renouveler leur confiance et lui permettre de poursuivre les réalisations" que le peuple algérien attend.