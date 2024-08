Algérie: Tizi-Ouzou - Améliorer la production de figues, principal objectif de la fête de Lemsella

La 14e édition de la fête de la figue du village Lemsella, dans la commune d'Illoula Oumalou, à l'extrême sud-est de Tizi-Ouzou, s'est ouverte jeudi avec comme principal objectif l'amélioration de la production de ce fruit, a-t-on appris des organisateurs.

Rassemblant 65 exposants issus de 12 wilayas, dont des producteurs de figues fraîches et sèches de Tizi-Ouzou, Bejaia, Bouira, Bordj Bou Arreridj et Boumerdes, mais aussi des artisans bijoutiers, potiers et d'autres produits du terroir, cette nouvelle édition tentera d'apporter des solutions afin d'améliorer le rendement, affirment les organisateurs de l'évènement.

Il est à noter que la baisse du rendement et de la production de figue est la préoccupation majeure des figuiculteurs ces dernières années. Si la récolte de la saison dernière a été jugée faible, celle de cette année l'est encore plus, ont indiqué à l'APS des producteurs rencontrés à Lemsella à l'occasion de la fête.

Le président du comité de village Lemsella, Mohand Bouâchrine, a relevé, à ce propos, que le rendement des figuiers du village et de la région est "très faible" et est "en baisse par rapport à la saison précédente".

Selon lui, les changements climatiques marqués par de fortes températures, le manque de précipitations, ou les pluies tombées à une période non favorable à la production du fruit, comme celles de mai dernier, ont "négativement impacté la récolte".

D'ailleurs, si jadis les stands de la fête de la figue de Lemsella s'achalandaient de pas moins de 18 variétés de figues, entre celles à consommer fraîches et celles destinées au séchage, cette année, plusieurs variétés manquent sur les étals de la fête, les figuiers n'ayant pas donné de production, a déploré M. Bouâchrine.

Pour tenter d'apporter des solutions à cette situation et donner des orientations aux figuiculteurs, une conférence sous le thème "La figuiculture face aux défis climatiques" est au programme de cette nouvelle édition.

Le conférencier, l'Inspecteur phytosanitaire à la direction des services agricoles, Boukhalfa Kaci, donnera des orientations et des conseils aux agriculteurs pour leur permettre d'obtenir une bonne production, est-il souligné.

La 14e édition de la fête de la figue qui va durer deux jours (29 et 30 août), est organisée par l'association culturelle Thighilt Lemsella en collaboration avec le comité de village Lemsella et d'autres partenaires.

Outre l'exposition de figues et d'autres produits agricoles et artisanaux, une animation culturelle est aussi au menu de l'événement.