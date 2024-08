Algérie: Ligue 1 Mobilis - Le recrutement des joueurs étrangers doit respecter les dispositions réglementaires

Alger — Les équipes de Ligue 1 Mobilis recrutant des joueurs étrangers en vue de la nouvelle saison 2024-2025 qui débute le 21 septembre prochain, sont tenues à respecter scrupuleusement les dispositions réglementaires en la matière, notamment la qualité internationale du joueur, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) jeudi.

"Les clubs recrutant des joueurs étrangers doivent impérativement respecter les dispositions règlementaires, entre autres, la qualité internationale du joueur et la caution financière à verser à la LFP, ainsi que le permis de travail", précise l'instance fédérale dans un communiqué publié sur son site officiel, à l'issue de la réunion de son bureau fédéral (BF) en session ordinaire élargie aux Ligues régionales et nationales mercredi au Centre technique national de Sidi Moussa.

Pour rappel, les clubs de Ligue 1 Mobilis peuvent recruter jusqu'à cinq joueurs étrangers, au lieu de trois précédemment, lors de la période d'enregistrement estival.

Cette décision avait été entérinée lors de la réunion du bureau fédéral qui s'est tenue fin juillet par visioconférence au siège de la FAF à Dély Brahim, en présence du directeur technique national, Amer Mansoul, qui a présenté aux membres du bureau fédéral les propositions des directeurs techniques des clubs professionnels, à l'occasion du collège technique national, portant sur l'augmentation du nombre de joueurs étrangers en Ligue 1 professionnelle.

D'autre part, le BF a rappelé aux clubs professionnels n'ayant pas encore assaini leurs situations administratives et financières de "les régulariser en urgence avant le 10 septembre 2024 et qu'aucune dérogation ne sera accordée et aucune licence des catégories seniors ne leur sera délivrée après ce délai", affirme la même source.

Au cours de la même réunion présidée par le premier responsable de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, le BF a recommandé à la Ligue de football professionnel, d'accompagner les clubs professionnels et les sensibiliser sur les questions de gestion administrative et financière, et de rationaliser au maximum les dépenses qui doivent être en adéquation avec les produits générés par le club.