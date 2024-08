Algérie: Présidentielle - Le candidat Hassani Cherif s'engage à la création de 'grands pôles économiques'

El Oued — Le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP) à la présidentielle du 7 septembre prochain, M. Abdelaali Hassani Cherif, s'est engagé, jeudi depuis la wilaya d'El Oued, en cas de son élection à la magistrature suprême, à ériger certaines wilayas connaissant une forte dynamique commerciale et productive, à l'instar d'El Oued, en "grands pôles économiques".

Animant un meeting populaire à la salle omnisports "le moudjahid El Aïb Messaoud", au 15e jour de la campagne électorale, M. Hassani Cherif a précisé qu'il "choisira nombre de wilayas connues pour leur dynamique industrielle, agricole et commerciale, pour en faire des pôles économiques", ajoutant qu'il œuvrera à "promulguer des lois spécifiques pour soutenir l'investissement, l'importation et l'exportation, tout en créant une zone de libre échange et de troc avec l'Afrique".

Exprimant sa reconnaissance aux citoyens d'El Oued, où il a collecté le plus grand nombre de parrainages, le candidat du MSP a souligné que cette wilaya "constitue un modèle de développement et de dynamique économique".

Aussi, a-t-il promis d'œuvrer pour "la levée des entraves bureaucratiques et la révision des horaires de travail en été, en tenant compte de la nature de la région".

Le candidat a estimé que son programme était "une opportunité pour les jeunes, les femmes, les élèves, les retraités, les agriculteurs et toutes les franges de la société, car il vise à opérer une réforme globale et profonde dans tous les domaines, à travers l'éradication de la bureaucratie et du népotisme permettant ainsi de protéger les droits".

Il a réaffirmé, par là-même, sa volonté, en cas de son élection, de "réviser le découpage administratif et de renoncer à la daïra" qu'il qualifie d'"entrave au développement". L'objectif étant, poursuit-il, de "libérer les communes leur permettant de contribuer à la réalisation du développement".

A cette occasion, le président du MSP a appelé les citoyens d'El Oued à "une participation massive à la prochaine présidentielle. Une échéance décisive, dit-il. Il a également incité les habitants de cette wilaya à voter pour lui le 7 septembre prochain".