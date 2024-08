Congo-Kinshasa: Portrait - Grâce Kangundu, une personnalité qui marque les esprits

Grâce Kangundu s'affirme à travers ses prises de parole et convictions, en exerçant un métier qui lui plaît où elle est compétente et reconnue. Journaliste engagée pour les droits des femmes, elle fait partie de ces personnes qui captivent à travers leur énergie et leur vitalité.

Originaire de la République démocratique du Congo, Grâce Grâce Grâce Kangundu, incarne la mobilisation et l'engament des médias en faveur de l'égalité des sexes, l'émancipation de la femme et la liberté d'expression. Le journalisme est pour elle une histoire de passion, de service et de conviction. Elle est surtout une citoyenne engagée dans la promotion des droits de la femme et de son émancipation dans son pays. L'Association congolaise des femmes journalistes de la presse écrite "qu'elle dirige est un instrument acquis à cette cause.

De l'affirmation de soi à la lutte pour l'égalité, la militante des droits des femmes et jeunes filles se démène pour honorer la force et la résilience des femmes. Dans son pays, elle est connue pour son engagement en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes dans les médias et la société congolaise. Elle milite pour une représentation équitable des femmes journalistes dans les postes de direction et dans les instances de prise de décision au sein des rédactions.

%

Grâce Kangundu est également une défenseure passionnée des droits des jeunes filles à l'éducation et à la protection contre les violences ayant pour base le genre. C'est à ce titre qu'elle coordonne le Réseau des femmes leaders pour l'accès à la parole. Elle travaille avec des organisations locales et internationales pour sensibiliser les femmes, des hommes et des jeunes filles à ces questions et pour promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en République démocratique du Congo.

La journaliste vit en choisissant à chaque instant d'agir en lien avec ce qui se dit du fond d'elle-même, en relation avec des amis qui lui ressemblent sur le fond. C'est une vraie battante, une belle femme et âme, fidèle à ce qui vit de plus fort en elle et qui a du sens pour sa vie et son avenir.

Une enfance marquée par une tragédie

Issue d'une famille "bien sous tous rapports" comme on dit parfois, Grâce Kangundu perd ses deux parents dans la nuit du 3 novembre 2005, au domicile familial à Kinshasa, où ils sont assassinés par des hommes armés.

Son père, François Kangundu Kengy, journaliste, chef du service politique au journal « La Référence plus » paraissant dans la capitale congolaise et défenseur de la liberté de la presse , a été pris pour cible par des assaillants qui n'ont pas hésité à lui ôter la vie et celle de sa femme devant leurs enfants.

Fortement marquée par ce drame, Grâce Kangundu s'est résolue de s'engager dans une lutte pour la reconnaissance nationale des journalistes assassinés dans le pays. Dix-neuf années se sont écoulées depuis l'assassinat du couple Ngyke mais le mystère demeure. Son plaidoyer vise à honorer la mémoire de 22 journalistes tués en République démocratique du Congo en les élevant au rang de martyrs de la liberté de la presse. Elle appelle donc les autorités congolaises à un devoir de mémoire à travers la construction d'un monument dédié à ces chevronnés journalistes.