Algérie: Accidents de la route - 77 morts et 295 blessés en une semaine

Alger — Les services de la Gendarmerie nationale ont enregistré, au niveau de leurs territoires de compétence, 77 morts et 295 blessés dans 169 accidents corporels de la route survenus cette semaine.

Dans une déclaration à l'APS, jeudi, le chargé de communication au Centre d'information et de coordination routière du Commandement de la Gendarmerie nationale, le Sergent-chef Abdelhamid Amrani, a indiqué que le facteur humain demeurait "la principale cause de ces accidents", en raison du non-respect du code de la route, précisant que les conducteurs étaient à l'origine de 149 accidents, dont 44 dus à l'excès de vitesse, 17 engendrés par l'inattention du conducteur, 24 à cause de la conduite à gauche, 14 à en raison au dépassement sans prendre les précautions nécessaires, tandis que les piétons ont causé 21 accidents.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'Alger (11 accidents), suivie de la wilaya de Bouira (10) et des wilayas de Chlef et d'Oran (8 chacune).

Selon le même responsable, le bilan fait ressortir une hausse du nombre d'accidents (+1), de morts (+8), tandis qu'il relève une baisse du nombre de blessés (-6) par rapport à la semaine précédente.

A cette occasion, le Sergent-chef Amrani a appelé les usagers de la voie publique au respect du code la route, la réduction de la vitesse, le respect de la distance de sécurité, des règles de priorité et de la signalisation, particulièrement durant la période estivale qui enregistre chaque année des taux élevés d'accidents, ainsi que les mauvaises conditions météorologiques dans certaines régions.