Madagascar: Vitrine du Vakinankaratra - La 26e édition axée sur la croissance durable

La 26e édition de la Vitrine du Vakinankaratra aura lieu sur l'Avenue de la gare d'Antsirabe du 5 au 7 septembre prochain. Un rendez-vous économique devenu incontournable dans cette région connue pour ses énormes potentiels agricoles et industriels.

Acteurs dynamiques. C'est justement dans un objectif de mettre davantage ces potentiels au service du développement aussi bien régional que la Fivondronanan'ny Orinasan'ny Vakinankaratra (FIOVA) ou groupement des entreprises du Vakinankaratra a opté pour un thème tourné vers la croissance durable. En l'occurrence, « Production de biens et services orientés vers les marchés : pour une croissance durable ».

Il s'agit, selon les explications, d'un thème qui incite les participants à adopter une approche plus prospective qui tient compte des réalités dont l'érosion chronique du pouvoir d'achat local, pour s'orienter vers l'agriculture contractuelle avec des techniques améliorées en vue d'obtenir la qualité et la quantité conformes aux normes des marchés régionaux et continentaux. Une perspective à la portée de la région Vakinankaratra qui, à côté de sa richesse agricole et ses potentiels industriels, dispose d'acteurs économiques dynamiques. D'ailleurs, cette 26ème édition de la Vitrine du Vakinankaratra sera, une fois de plus, pour les participants, une occasion de démontrer la qualité de leurs produits et les compétences des opérateurs.

Croissance des entreprises

Comme à chaque édition, les participants sont issus de tous les secteurs d'activités qui font la renommée du Vakinankaratra : agriculteurs, éleveurs, artisans, micro petites et moyennes entreprises de production de biens et services, mais également les grandes unités industrielles, les banques, les télécommunications, sans oublier le secteur public. « La Vitrine du Vakinankaratra offrira aux opérateurs économiques et organismes de développement l'occasion de faire connaître leurs produits et leurs activités, mais aussi de présenter leurs potentialités et leurs perspectives », explique Ramarijaona Andrianjafy, président du FIOVA. Par ailleurs, les partenaires du développement, les ministères, les services déconcentrés et les collectivités territoriales pourront présenter leurs activités et appuis aux opérateurs économiques.

Comme toute manifestation économique qui se respecte, la Vitrine du Vakinankaratra prévoit des conférences-débats sur différents thèmes liés aux conditions de la croissance des entreprises. Des entreprises dont les dirigeants auront l'occasion de se rencontrer pour discuter affaires, en effet, un espace couvert aux rencontres d'affaires sur le site de la Vitrine du Vakinankaratra. Un événement qui sera aussi festif avec les différentes manifestations culturelles prévues sur le podium. Un rendez-vous à ne pas manquer.