Ile Maurice: JCI Maurice honore les jeunes entrepreneurs

La Junior Chamber International (JCI) Maurice a célébré l'excellence entrepreneuriale lors de la cérémonie des Creative Young Entrepreneur (CYE) Awards 2024, le dimanche 28 juillet. Elle s'est déroulée au Royal Green Wellness Resort, à Moka, organisé par JCI Beau-Bassin-Rose-Hill, dirigée par la présidente locale, Bhagya Lakshmi Umapathy, et la directrice de projet, Adiilah Soormally.

L'événement a mis en lumière 22 jeunes entrepreneurs mauriciens, âgés de 18 à 40 ans, dont les idées novatrices et la détermination ont été saluées.

Le programme CYE offre aux jeunes entrepreneurs une plateforme cruciale pour présenter leurs idées innovantes, accroître leur visibilité et bénéficier de soutiens essentiels pour faire avancer leurs entreprises, tant sur le plan local qu'international. Cette édition a été marquée par diverses activités enrichissantes, telles qu'une session de formation intitulée «Défis de la résilience et embrasser l'adaptabilité», animée par Nansha Bholah de NB Elite Edu-Cademy.

Les entrepreneurs ont également pu exposer leurs projets lors du segment Spotlight Your Business, suivi d'une table ronde sur la résilience et l'adaptabilité, réunissant des figures telles qu'Om Lombard (ZoOmania), David Lam Chiou Yee (Gourmet Avenue) et Nurveen Ratty (Maximise Outdoor Media).

La cérémonie a été ponctuée par la remise des prix aux trois entrepreneurs les plus remarquables de cette année. Melvyn Klein Adaken, président-directeur général (PDG) et fondateur d'AirWater Mauritius Ltd, a été désigné grand gagnant et a reçu divers prix, dont un accompagnement en mentorat, des opportunités publicitaires et un soutien éducatif. Qaysar Islam, PDG et fondateur de Rooftop Gardening Mauritius, a été nommé premier dauphin, bénéficiant de sessions de coaching en affaires et d'opportunités de promotion.

Le deuxième dauphin, Marc Rey, PDG et fondateur de Concreative Studio, a quant à lui obtenu divers bons et services pour soutenir le développement de son entreprise.

Pradeep Roopun, le président de la République de Maurice, a honoré l'événement de sa présence et a encouragé les jeunes entrepreneurs à viser l'excellence. Rajeneedavee Mootoo Caroopen, mairesse de Beau-Bassin-Rose-Hill, était également présente, apportant son soutien aux talents émergents. La tâche de sélectionner les lauréats a été confiée à un jury composé de professionnels éminents, présidé par Vikram Mohabeer, sénateur JCI Maurice et Chartered Quantity Surveyor.

Parmi les membres du jury figuraient Tiana Eva Razafindrakoto, experte internationale en diplomatie économique et entrepreneuriat de la Commission de l'océan Indien, Jean François Mootoosamy, expert en banque et entrepreneuriat, et Venna Pavaday, multipreneure et fondatrice du groupe Vendi.

À l'issue de la cérémonie, JCI Maurice a réaffirmé sa détermination à encourager et à soutenir les jeunes entrepreneurs, tout en invitant le public à suivre de près les prochaines éditions de ce programme qui continue à façonner la nouvelle génération de leaders et d'innovateurs.