Ile Maurice: Hommage aux légendes de la musique mauricienne

Un hommage à nos légendes. C'est la raison qui anime la soirée Tiroir Aux Souvenirs, destinée à honorer les grandes figures de la musique mauricienne, qui ont marqué le paysage musical de l'île tout au long de leur carrière.

Pour cette nouvelle édition, le public pourra admirer sur scène des artistes tels que Georges Grenouille, Vishal Mungroo, Denis Azor, Sarojini Seeneevasen, Ras Natty Baby, Gaëtan Rivet et Yvon Adèle. Ils se joindront à Robert Duvergé, Benoit Carré, Karl Allet, Patrick Dumolard et Jocelyn Cartier pour offrir un show, qui promet d'être mémorable. Chaque artiste, qui a enrichi le patrimoine musical mauricien, présentera son univers unique à travers quelques chansons.

Les artistes ne manqueront pas de saluer la mémoire de trois grands jazzmen disparus : Ernest Wiehé, Noël Jean et René Louise. Leur influence sur la musique locale demeure indélébile et cette célébration est l'occasion de raviver la mémoire de ces grands du jazz.

La présence de Ras Natty Baby dans le programme est particulièrement significative. Ce pionnier du seggae, genre désormais reconnu internationalement grâce à des événements comme le Rototom Sunsplash, n'a pas toujours reçu l'hommage qu'il mérite. Sa carrière riche et variée témoigne de l'importance de sa contribution à la musique mauricienne. Le seggae, comme le montre l'interprétation récente de Marcus Gad et Renald Collet, continue de captiver le public et d'obtenir une reconnaissance accrue.

L'initiative Tiroir aux Souvenirs a vu le jour en 2022 suite à l'initiative du trompettiste Didier Jeewooth, désireux de rendre hommage à son mentor, Claudio Cassimally. Ce projet a rapidement pris forme avec l'aide de Rony Appadoo, qui a réuni une équipe de musiciens talentueux pour faire revivre l'oeuvre des artistes disparus.

La première édition a connu un succès retentissant, et cette nouvelle édition aspire à maintenir cette dynamique, tout en enrichissant l'expérience. Les répétitions se déroulent au studio Cimiotti à Quatre-Bornes. «Les répétitions sont l'occasion de tisser des liens, de partager des souvenirs et de préparer un spectacle de haute qualité. Sous la direction de Rony Appadoo et Samuel Laval, les musiciens travaillent les arrangements, les harmonies et les nuances pour offrir une prestation cohérente et émouvante.»

Les billets sont disponibles à Rs 800, soit sur le site ou la réception du Caudan Arts Center ou directement auprès des organisateurs. Les fans sont invités à se procurer leurs places sans tarder car la demande pourrait dépasser l'offre. Réitérer le succès de la première édition, qui avait affiché complet, représente un défi de taille. Les organisateurs ont dû jongler entre fidélité à l'édition précédente et l'apport de nouveautés pour offrir un spectacle renouvelé et captivant. La vente des billets en 35 jours constitue un défi supplémentaire mais l'équipe reste optimiste quant à la réussite de cet événement.