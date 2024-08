Benguela — L'équipe de Casa do Pessoal do Porto do Lobito (CPPL) a battu jeudi Madjesport de Bengo par 45-14, en match comptant pour la troisième journée du Championnat national junior féminin de handball.

L'équipe du port, plus expérimentée et avec un plus grand volume de jeu, a montré toute sa classe et sa supériorité, menant déjà à la mi-temps par 21 - 7. Avec ce résultat, CPPL et Primeiro d'Agosto partagent la tête de l'épreuve nationale avec six points chacun.