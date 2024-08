Ethiopie: Le pays et le HCR établissent un nouveau site pour accueillir les réfugiés soudanais

Addis Ababa — Le Service éthiopien des réfugiés et des rapatriés (RRS) et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) ont établi un nouveau site pour les personnes ayant fui la guerre dévastatrice au Soudan.

Le nouveau site, Aftit, est situé dans la région d'Amhara en Éthiopie, suite à la fermeture de deux autres sites, Awlala et Kumer. Le nouveau site a renforcé la sécurité grâce à un engagement avec les autorités locales et les communautés d'accueil pour une meilleure protection des réfugiés.

Le RRS, le HCR et ses partenaires continuent d'améliorer les services fournis, notamment l'aide alimentaire, l'approvisionnement en eau potable, les installations sanitaires, l'aide médicale et la protection. "L'Ethiopie s'est engagée à protéger les réfugiés qui cherchent la sécurité dans le pays et, avec le HCR et ses partenaires, à s'assurer qu'ils reçoivent une assistance vitale", a déclaré Teyiba Hassen, directeur général du RRS.

Près de 3 000 hommes, femmes et enfants ont été transportés à Aftit, tandis que plusieurs centaines d'autres qui étaient hébergés dans différents endroits de la région d'Amhara se sont déplacés par leurs propres moyens vers ce nouveau site, qui a une capacité d'accueil de 12 500 personnes.

Andrew Mbogori, représentant du HCR en Ethiopie, a déclaré : "Suite à la fermeture des sites de Kumer et d'Awlala, la coordination efficace avec les autorités éthiopiennes et les partenaires nous a permis d'identifier rapidement le nouveau site et de commencer le travail de mise en place des services essentiels." Cela permettra aux réfugiés de trouver la stabilité et de reconstruire leur vie dans un environnement plus sûr, avec le soutien généreux de la communauté d'accueil, a-t-il ajouté.

Malgré les fortes pluies qui compliquent l'ensemble des mouvements dans la région, le développement du site d'Aftit se poursuit, et le Service des réfugiés et des rapatriés (RRS), le HCR et les partenaires travaillent sans relâche pour s'assurer que les services de base sont disponibles pour les familles de réfugiés.

Les autorités locales se sont également engagées à garantir l'inclusion des réfugiés dans les systèmes d'éducation et de santé. L'Ethiopie est l'un des principaux pays d'accueil de réfugiés en Afrique. Elle abrite près de 1,1 million de réfugiés et de demandeurs d'asile, principalement originaires du Sud-Soudan, de Somalie, d'Erythrée et du Soudan.