Ethiopie: Le VPM Temesgen appelle le secteur privé à jouer un rôle crucial dans le développement du pays

Addis Ababa — Le vice-premier ministre Temesgen Tiruneh a appelé le secteur privé à jouer un rôle central pour surmonter les défis et construire une Éthiopie meilleure.

Temesgen a lancé cet appel lors de la conclusion de la semaine de la foire commerciale et du quatrième forum national de consultation conjointe entre le secteur public et le secteur privé, aujourd'hui au ministère du commerce et de l'intégration régionale.

Des administrateurs en chef régionaux, des ministres et des membres de la communauté des affaires étaient présents à l'événement. Les membres de la communauté des affaires qui ont participé à l'événement ont apprécié le soutien du gouvernement au secteur privé, mais ont également exprimé des inquiétudes sur des questions telles que la contrebande, la paix et la sécurité, les finances et l'infrastructure.

À cette occasion, le vice-premier ministre Temesgen Tiruneh a appelé le secteur privé à jouer un rôle central pour relever les défis et construire une Éthiopie meilleure. Le secteur privé a joué un rôle crucial lors de la mise en oeuvre de la première réforme économique nationale du pays, a-t-il déclaré.

M. Temesgen a souligné que le secteur privé a contribué de manière significative à des projets de grande envergure qui représentaient un défi pour les capacités du gouvernement, notamment le développement du corridor, Dine for Nation, les oeuvres de bienfaisance et d'autres.

Le vice-premier ministre a également souligné la nécessité d'un secteur privé plus fort pour assurer le succès de la deuxième réforme économique nationale. Il a mentionné les efforts du gouvernement pour améliorer l'accès au financement pour les fabricants et la communauté des affaires dans son ensemble en vue de maintenir la stabilité macroéconomique dans le pays.

Notant que le rôle du gouvernement dans l'amélioration de l'environnement des investissements et des affaires est limité, M. Temesgen a souligné que la tâche principale consiste à s'attaquer aux obstacles à la création d'un secteur des affaires efficace, compétitif et de haute qualité.

Pour accroître la productivité et la compétitivité, le vice-premier ministre a appelé à une plus grande participation du secteur privé dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie manufacturière et de l'exploitation minière.

En outre, M. Temesgen a souligné l'importance du secteur privé dans le renforcement des capacités du gouvernement et la fourniture de services de qualité. Le vice-premier ministre a déclaré que, tout comme le gouvernement s'efforce de renforcer les capacités du secteur privé, ce dernier devrait s'efforcer de se renforcer lui-même.

Pour construire une meilleure Éthiopie, il faut relever les défis, et M. Temesgen a souligné la responsabilité du secteur privé à cet égard. En outre, il a appelé le secteur privé à travailler honnêtement, à payer des impôts, à donner la priorité à l'intérêt national et à respecter la loi.

Reconnaissant le rôle essentiel de la paix dans la réalisation des objectifs économiques nationaux, le vice-premier ministre a réitéré l'engagement du gouvernement à instaurer une paix fiable et a encouragé le secteur privé à jouer son rôle.