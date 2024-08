Congo-Kinshasa: L'entreprise japonaise Inspir Africa Association prête à accompagner l'opération « coup de poing »

Une délégation de Inspir Africa Association, une société japonaise, s'est entretenue avec le gouverneur de la ville de Kinshasa Daniel Bumba mardi 27 août à Kinshasa. L'objectif de cette rencontre est de voir comment accompagner le gouverneur de la ville de Kinshasa dans son projet « Kin ezo bonga ».

Il s'est agi, pour les investisseurs japonais, de s'enquérir des besoins urgents auxquels ils peuvent répondre. Ils ont rassuré le gouverneur de revenir avec les propositions concrètes, notamment dans les domaines de l'agriculture et de l'énergie.

« Nous sommes venus en visite de prospection en RDC. On était au Kasaï, maintenant à Kinshasa et on aura des conclusions qui seront avantageuses pour la RDC et pour le Japon. On est venu prospecter parce qu'on n'avait aucune idée de ce qu'on pouvait faire en RDC. Maintenant qu'on a eu des informations de la part des autorités, d'abord au Kasaï et aujourd'hui avec le gouverneur de la ville qui nous a reçus et avec lequel nous avons échangé. Nous croyons qu'avec toute la problématique que le Congo a, nous pouvons apporter une solution » a indiqué à la presse Koji Yamaguchi, directeur général de Inspir Africa Association, a l'issue de la rencontre.