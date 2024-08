Madagascar: Enseignement Supérieur - Des recherches pour améliorer la fertilité des sols

Des chercheurs du CNRE s'associent au Programme de lutte anti-érosive (PLAE). Leur partenariat a pour objectif d'améliorer la fertilité des sols à Madagascar.

Des recherches utiles

Les chercheurs du Centre national de recherches sur l'environnement (CNRE) entendent offrir des solutions durables aux défis posés par l'érosion des sols et la dégradation des terres agricoles, pour contribuer à la sécurité alimentaire et au développement rural. Ce centre de recherche, sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a signé une convention de partenariat avec le Programme de lutte anti-érosive (PLAE) dans le but d'appliquer et de valoriser les résultats des recherches scientifiques visant à améliorer la fertilité des sols, renforcer la santé des plantes et augmenter la productivité agricole.

À Madagascar, plusieurs champs de culture sont ravagés par l'érosion. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), environ un tiers des sols de l'île sont dégradés, en grande partie par l'érosion. Ce phénomène appauvrit le sol.

Appuis

L'accord entre le CNRE et le PLAE vise à étudier et à promouvoir la fertilisation des sols ainsi que la production d'inoculants biologiques, tels que les mycorhizes et les rhizobiums. Le CNRE va apporter des appuis techniques et scientifiques, appliquer les résultats de recherche à l'instar de l'utilisation de microorganismes dans le traitement et l'entretien des jeunes plants, dans le cadre de ce projet. Le Pr Herizo Randriambanona, chef du département Écosystème terrestre auprès du CNRE, souligne que cette convention de partenariat concerne les campagnes de reboisement de 2024 et 2025.