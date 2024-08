Madagascar: Omnisports - La France renouvelle ses engagements avec le MJS

Plusieurs disciplines sportives ont bénéficié du soutien de l'Ambassade de France. Les appuis vont se renforcer davantage.

La relation entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et l'Ambassade de France est solide et ancienne. L'Ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guillois, a effectué une visite de courtoisie auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports, Moustapha Marson, hier, à la Place Goulette à Ambohijatovo. « Nous avons évoqué et demandé à l'ambassadeur comment Madagascar pourrait bénéficier des infrastructures des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Plusieurs pistes de coopération, notamment le PADEV 2 avec l'AFD, le projet Ampy Zay dans le rugby, ont été discutées, en plus de la mise en place de structures pour la jeunesse en partenariat avec l'Ambassade de France et d'autres projets », a déclaré le nouveau patron du sport malgache.

L'Ambassade de France à Madagascar est l'un des partenaires historiques du sport malgache. « Madagascar et la France, au-delà des liens humains, culturels et politiques, entretiennent une coopération très forte en matière de sports et de jeunesse. Beaucoup de choses ont été accomplies au bénéfice de la formation des sportifs, du handisport, des associations, de la jeunesse, et de la Maison de l'Entrepreneur. Nous avons identifié un certain nombre d'actions futures pour renforcer notre collaboration. Le ministre vient de remettre le plan d'action pour la jeunesse et les sports. Il y a une demande en matière d'infrastructures et de formation pour améliorer le bénéfice de la jeunesse et des sports à Madagascar, en accord avec la PGE », a indiqué l'ambassadeur de France à Madagascar. Aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le président Andry Rajoelina a été reçu de manière bilatérale par Emmanuel Macron parmi les nombreux chefs d'État et de gouvernement présents dans la capitale française.