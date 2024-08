Madagascar: Niu Raza - Sortie du clip « Immigrant » ce jour

Niu Raza sort officiellement le clip de sa chanson intitulée « Immigrant » ce jour. Ce titre est issu de son dernier album éponyme qui reflète un aspect personnel de sa vie mais constitue aussi un appel au patriotisme et à la fierté d'être malgache.

« Immigrant » reflète et témoigne de l'expérience personnelle de la chanteuse, en tant que Malgache qui vit aux États-Unis, évoluant donc entre deux cultures. Ayant vécu à Harlem, puis à New York juste après ses études à Boston, le rap est devenu un moyen d'expression essentiel pour elle. C'est également devenu sa façon d'affirmer son identité d'artiste malgache puisqu'elle souhaite clamer haut et fort sa fierté envers ses origines. C'est d'ailleurs une sensibilisation qu'elle souhaite faire envers la diaspora et de tous les Malgaches, de toujours mettre en avant leurs atouts au sein de la société où qu'ils soient. « L'histoire qui nous a été écrite par le passé en particulier en tant que Malgache doit refléter notre présent et notre futur », clame-t-elle.

Auteure-compositrice engagée

Niu Raza ne mâche pas ses mots dans ce nouvel opus, mettant en exergue une personnalité très affirmée, ce qui explique en tout cas différents aspects de son parcours. Même si cela n'est pas donné à tous, cette auteure - compositrice - interprète indépendante a réussi à se créer son propre chemin et construire son parcours musical. Sony Music fait partie des labels avec qui elle a travaillé. Plusieurs fois nominée et lauréate aux Grammy Awards, elle s'est engagée en faveur de plusieurs causes qui lui tiennent à coeur, en apportant sa contribution, à travers son métier, au changement de l'environnement social sur les réseaux sociaux, dont l'autonomisation des femmes, à l'éducation et l'appui aux prochaines générations de musiciens ou encore à la défense des droits de l'enfant puisqu'elle est ambassadrice de l'Unicef.

Sacrifices et persévérance

Pour en revenir à la chanson, elle fait référence aux écueils auxquels on peut faire face en souhaitant vivre et réussir dans un pays étranger. La chanson mentionne en particulier la difficulté pour les natifs de prononcer nos noms malgaches qui constituent quand même un héritage culturel sinon notre identité. Elle mentionne également le combat auquel doivent se livrer les immigrés, à commencer par les procédures d'obtention de visa mais également la vie quotidienne qui ne se déroule pas toujours dans les meilleures conditions mais qui peut s'améliorer à force de persévérance et d'opiniâtreté.

La jeune chanteuse souhaite le préciser dans la mesure où beaucoup de Malgaches rêvent de vivre à l'étranger, d'atteindre le « rêve américain », un objectif qui nécessite des sacrifices, selon elle. Niu Raza souhaite également valoriser le potentiel intellectuel et artistique de l'Afrique, incitant les personnes immigrées de ce continent à hisser haut leurs couleurs et identité, à travers leurs aptitudes intellectuelles. « On doit réécrire notre histoire, et en vivant à l'étranger, on a le devoir de changer notre histoire », clame-t-elle. Le public pourra en tout cas se faire leur propre avis sur la chanson dès sa sortie ce jour.