Madagascar: Masters de pétanque 2024 - L'équipe malgache termine à la 7e place

Madagascar se classe 7e et ne disputera pas le Final Four des Masters de pétanque 2024. L'équipe Andriantseheno, de son côté, se trouve parmi les quatre meilleures.

À l'issue de la troisième étape des Masters de pétanque, qui s'est tenue à Romans-sur-Isère, l'équipe malgache a vu son rêve de qualification pour le Final Four s'évanouir. Les joueurs malgaches Herilantosoa Razafimahatratra (Hery Monde), Andriamahazo Rafanomezantsoa (Havana) et Faralahy Urbain Ramanantiary (Baloty) ont terminé à la 7e place au classement général avec 9 points. Malgré un retour attendu sur le circuit après plusieurs années d'absence, l'équipe n'a pas réussi à se hisser parmi les quatre meilleurs et a essuyé trois défaites lors de cette ultime étape.

En revanche, l'autre équipe malgache, dirigée par Christian Andriantseheno, alias Racle, a connu une belle performance. Accompagnée de Donovan Lamberger et Magny Baldwin, l'équipe Andriantseheno a su faire la différence à Romans-sur-Isère, obtenant la victoire et s'assurant une place pour la finale. Avec un total de 18 points, l'équipe Andriantseheno rejoint le Final Four, où elle affrontera l'équipe de France 2 (31 points), l'équipe Rizzi (30 points), et l'équipe Helfrick (22 points). La dernière étape des Masters de pétanque se déroulera les 8 et 9 septembre à Saintes-Maries-de-la-Mer, où les quatre équipes qualifiées se disputeront le titre tant convoité.

Classement général :

1- équipe de France 2 (31 points)

2- équipe Rizzi (30 points)

3- équipe Helfrick (22 points)

4- équipe Andriantseheno (18 points)

5- équipe Rousseau (11,5 points)

6- équipe de France 1 (10 points)

7- équipe de Madagascar (9 points)