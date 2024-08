Congo-Kinshasa: 60 ème anniversaire du Palu - L'honorable Donatien Bitini salue la lutte des pères fondateurs et prône l'unité au sein du parti

Le parti lumumbiste unifie (Palu) a totalisé le 22 aout 2024, 60 ans de son existence. Créé le 22 août 1964, ce grand parti n'a pas manqué, au cours de son histoire, d'être secoué par des crises internes après le décès de l'un de ses fondateurs, le patriarche Antoine Gizenga.

A ce jour, le Palu a perdu sa cohésion légendaire à la suite des ambitions des uns et des autres. Toutes les parties dissidentes se réclament dépositaires de l'idéologie originelle prônée par les pères fondateurs de ce parti, qui est le combat pour le nationalisme et l'unité de tous les Congolais afin de bâtir une nation forte et prospère au coeur de l'Afrique.

Cependant en dépit de ces dissensions, certains ténors estiment que le parti n'est pas divisé et que les membres ont le droit d'user de leur liberté d'entrée et de sortie et que, toute division, tout changement valable ne peut provenir que d'un organe suprême qu'on appelle le congrès, or jusqu'à la célébration de ses 60 ans d'existence, il n'a jamais eu aucun congrès ayant décrété la scission du parti.