Ile Maurice: Nommé après le Dr Bruno Cheong en 2020 - De l'honneur à l'oubli

En 2020, le gouvernement avait décidé de baptiser l'hôpital de Flacq du nom du Dr Bruno Cheong, médecin dont le courage et le dévouement pendant les premiers jours de la pandémie de Covid-19 avaient marqué le pays. Le Dr Cheong avait été le premier à examiner le premier patient connu du nouveau coronavirus à Maurice et il avait lui-même succombé après avoir été contaminé. Cependant, à peine trois ans après cet hommage, un nouvel hôpital portant le nom de sir Anerood Jugnauth a ouvert ses portes. Pour Sandra Cheong, la veuve du médecin décédé, l'hommage rendu à son époux n'a été que de courte durée.

La décision de nommer l'hôpital en l'honneur du Dr Bruno Cheong était destinée à rendre hommage à sa contribution précieuse et à son sacrifice. Pour sa famille, cette initiative était un geste significatif, une reconnaissance de l'impact de son travail durant une période de crise mondiale. Sandra Cheong explique : «Mes enfants et moi-même portons toujours ce nom avec fierté, mais il est difficile de voir ce nom associé à un hôpital fantôme.»

L'ancienne structure, maintenant désaffectée, est devenue une «coquille vide», comme le décrit sa veuve. «C'est comme si vous offriez une montre à quelqu'un dans un joli emballage et que, après un certain temps, vous repreniez la montre et disiez à la personne qu'elle peut garder l'emballage», souligne-t-elle.

Sandra Cheong précise que bien que sa famille n'ait jamais demandé que l'hôpital soit nommé en l'honneur du Dr Bruno Cheong, elle avait accueilli cette décision avec gratitude. Cependant, elle regrette que l'hommage ait été de si courte durée. Elle se réjouit néanmoins que les habitants de Flacq bénéficient désormais d'un nouvel hôpital flambant neuf offrant des services de pointe.

«Je ne fais pas de polémique. J'exprime simplement ce que je pense tout bas. Mon époux n'est pas là pour se faire entendre. Je suis très contente pour les habitants de l'Est qui ont un nouvel hôpital. Je ne peux que me réjouir pour eux et pour le pays. Mais le fait que le nom de mon époux soit associé à quelque chose qui n'existe plus, c'est inacceptable.»

La veuve du médecin fait également remarquer qu'il n'y a pas encore de plan clair concernant l'avenir de l'ancien hôpital de Flacq. Des rumeurs évoquent une possible conversion en entrepôt médical, mais, même là, fait ressortir Sandra Choeng, cela ne semble pas suffisant pour honorer la mémoire de son époux de manière appropriée.

Elle souligne que le nom du Dr Bruno Cheong avait été attribué à l'hôpital pour reconnaître son professionnalisme et son sacrifice, et que cette reconnaissance devrait perdurer dans la dignité. En somme, elle affirme qu'un hommage véritable devrait être durable et respectueux, et non temporaire ou symbolique. Pour elle, ce n'est pas un honneur d'avoir son patronyme affiché sur un hôpital qui tombe en désuétude.

«C'est une question de valeurs. Si l'hôpital de Flacq avait été baptisé pour rendre hommage à mon époux, il fallait continuer dans cette direction : un hommage qui dure pour toujours. Je ne suis pas en mesure de changer les choses ; je dis simplement ce que j'ai sur le coeur», lâche Sandra Cheong.