Ile Maurice: Des étudiants du MITD toujours dans l'attente de leurs certificats

Les étudiants inscrits au cours de Print Finishing and Binding au Mauritius Institute of Training and Development (MITD) se retrouvent dans une situation délicate. Bien qu'ils aient achevé leur formation et passé leurs examens depuis l'année dernière, ils n'ont toujours pas reçu leurs certificats. Cette absence de documents officiels met en péril leur candidature à des postes au sein du Government Printing Department, pour lesquels ils ont postulé auprès de la Public Service Commission en février. Les entretiens étant imminents, ils craignent d'être pénalisés lors de la sélection en l'absence des certificats requis.

Dans une lettre adressée à la direction du MITD, le 26 janvier, les étudiants avaient déjà exprimé leur inquiétude face à ce retard persistant. Ils avaient souligné l'impact négatif que cela avait sur leur capacité à postuler à des emplois, mettant en lumière des préoccupations légitimes quant à leurs chances sur le marché du travail. Plusieurs d'entre eux disaient avoir déjà manqué des opportunités d'emploi en raison de cette situation, ce qui va à l'encontre des objectifs de leur formation.

Les étudiants rappellent que ce n'est pas la première fois qu'ils font face à des retards dans l'obtention de leurs résultats et certificats. Bien qu'ils aient reçu des statements of results en février, ces documents ne peuvent être utilisés comme des certificats officiels. De plus, ils soulèvent des préoccupations concernant la date inscrite sur les certificats. Contrairement aux certificats de Cambridge, il est inacceptable, selon eux, que ceux du MITD affichent la date de délivrance au lieu de celle des examens.

Ils demandent que leurs certificats leur soient remis avant la cérémonie de remise des diplômes, dont la date n'a d'ailleurs toujours pas été fixée. Dans leur lettre, les étudiants expriment leur frustration face à l'attente excessive. Ils rappellent que la promotion de 2022 avait dû attendre 14 mois pour recevoir ses certificats, qui n'avaient été délivrés qu'en janvier de cette année. Cette situation est jugée inacceptable par les étudiants, qui estiment que ce retard compromet sérieusement leur carrière professionnelle naissante. Sollicitée, la version du MITD est toujours attendue.