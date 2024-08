Madagascar: Style & Colour Trophy 2024 - Herimahefasoa tente le Paris

Devenue la grande gagnante nationale du Style & Colour Trophy 2024, Hanitriniaina Herimahefasoa se prépare désormais à briller sur la scène internationale dans ce prestigieux concours de coiffure.

Hanitriniaina Herimahefasoa est la lauréate de la finale nationale du Style & Colour Trophy 2024. Cette coiffeuse talentueuse de 36 ans représentera fièrement le pays lors du concours international de coiffure qui se tiendra à Paris en décembre. Sélectionnée il y a deux jours parmi trois finalistes, Hanitriniaina Herimahefasoa a impressionné le jury par sa créativité, sa maîtrise technique et son approche artistique singulière lors des démonstrations de coloration, de coiffure et autres tenues à l'Académie L'Oréal Professionnel Madagascar à Ankorondrano, les 26 et 27 août.

"Je suis tellement heureuse, mais un peu stressée à l'idée d'affronter l'international, qui est d'un niveau très élevé. Mais j'ai espoir et confiance en moi", confie Hanitriniaina Herimahefasoa lors d'un appel téléphonique. "Je suis actuellement en quête de ce qui me rendra unique, tout en mettant en avant les styles malgaches à travers mes talents", ajoute-t-elle.

Parcours inspirant

Le chemin vers la grande finale de Paris s'annonce particulièrement compétitif, avec seulement six finalistes sélectionnés parmi les représentants de quarante pays. Cependant, Hanitriniaina Herimahefasoa est bien préparée pour relever ce défi. Propriétaire du salon « Clinics Beauté » à Moramanga, elle a déjà démontré son talent et son excellence en tant que coiffeuse ambassadrice 2024 de L'Oréal Professionnel à Madagascar et en remportant le concours « The Hairstylist Contest Madagascar» en 2023.

Originaire de la capitale Betsimisaraka, Hanitriniaina Herimahefasoa a développé très tôt une passion pour la coiffure, qu'elle a cultivée en autodidacte dès l'âge de 9 ans. "Depuis l'âge de 9 ans, je me suis passionnée pour le tissage des cheveux, que j'ai appris de manière autodidacte. Par la suite, nous avons quitté le Betsimisaraka. Mon père travaillait à la Jirama, et chaque fois qu'il me rapportait un cadeau, c'était du matériel de coiffure, comme un sèche-cheveux", se souvient-elle.

Avant même d'obtenir son baccalauréat, elle était déjà aide-coiffeuse dans son village, y trouvant une véritable vocation. "Dès que j'ai eu mon baccalauréat, j'ai choisi une école de formation en coiffure et j'ai ouvert un petit salon avec les moyens du bord. Les formations suivies à l'Académie L'Oréal Professionnel Madagascar m'ont ensuite permis de passer au niveau professionnel", partage-t-elle.