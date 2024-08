Madagascar: Ministère des Sports - La coopération avec la France va se renforcer

Depuis sa nomination il y a une semaine, Abdoulah Marson Moustapha, ministre de la Jeunesse et des Sports, est déjà au four et au moulin. Hier, il a reçu la visite de courtoisie d'Arnaud Guillois, ambassadeur de France à Madagascar, dans son bureau, Place Goulette à Ambohijatovo.

Après la rencontre à huis clos entre les deux personnalités, elles ont donné un court point de presse. L'idée de base est que la coopération entre les deux pays va se renforcer.

« Au-delà des liens historiques entre nos deux pays, beaucoup de choses sont en train d'être faites au bénéfice du sport en général, et du handisport en particulier, ainsi que de la jeunesse... Il y a des demandes en matière d'infrastructures, de formations et c'est à nous de les identifier. Je souhaite que la coopération entre Madagascar et la France gagne en intensité », confie Arnaud Guillois.

La rencontre entre les deux personnalités a été une occasion pour Abdoulah Marson Moustapha de remercier l'ambassadeur pour l'accueil de la délégation malgache durant les J.O de Paris 2024. « Des projets sont déjà lancés avec l'ambassade de France comme le projet « Ampy izay », et ceux touchant le handisport, le rugby, le volet jeunesse et la formation des athlètes. Nous avons aussi évoqué certains points, par exemple comment Madagascar pourra bénéficier des infrastructures utilisées durant les Jeux olympiques de Paris 2024 et des paralympiques qui ont débuté mercredi», souligne le ministre de la Jeunesse et des Sports.

Ce dernier n'a pas manqué non plus de spécifier qu'il tiendra au courant la presse « des projets en cours, au fur et à mesure de leur progression, pour qu'elle ait un suivi et m'interpelle plus tard sur l'avancement des actions et des projets finalisés », confie Abdoulah Marson Moustapha.