Tanzanie: Les opposants au projet d'oléoduc EACOP de Total Énergies manifestent

Il s'agit du plus grand projet d'oléoduc chauffé au monde. EACOP va permettre de transporter du pétrole d'Ouganda jusqu'au port de Tanga en Tanzanie sur plus de 1.400 km. Total Energies est le principal acteur de ce projet très controversé. Après l'Ouganda mercredi, ce sont hier des citoyens tanzaniens affectés et déplacés par ce projet qui ont interpellé le géant de l'énergie français et les gouvernements.

« Oui à la vie, non à EACOP ! » (pour l'East African Crude Oil Pipeline) voilà ce que l'on pouvait lire hier, jeudi 29 août, sur les pancartes brandit par une petite centaine de manifestants à Tanga, dans le nord de la Tanzanie.

Richard Senkondo travaille pour une ONG locale qui aide les personnes impactées par le projet. Il dénonce la violation des droits de ces dernières, au micro de notre correspondante à Dar es Salaam, Élodie Goulesque : « Entre avril et juin, environ dix personnes touchées par le projet dans la région de Manyara ont été convoquées par la police tout ça parce qu'elles ont parlé aux médias concernant des compensations injustes et leur droit limité à s'exprimer et s'associer contre le projet ».

Sur son site internet Total Énergies, le principal opérateur d'EACOP, affirme vouloir être transparent et juste pour les populations. En janvier dernier, il a missionné Lionel Zinsou, l'ancien Premier ministre béninois, co-président de la Banque d'investissement panafricaine Southbridge, pour évaluer le programme d'acquisitions foncières de la major dans le projet Tilenga/EACOP. Selon le géant pétrolier français, 5 000 personnes seront déplacées et relogées à ses frais. Mais l'ONG Human Rights Watch compte, elle, plutôt 100 000 personnes impactées.

Les manifestants de Tanga, eux, dénoncent le retard des compensations financières promises ainsi qu'une dégradation des conditions de pêche à cause du forage. Selon une étude de l'Institut pour la responsabilité climatique, les émissions de CO2 de l'oléoduc et de son fonctionnement sur les deux décennies à venir seraient supérieures à 15 fois les émissions annuelles de la Tanzanie et de l'Ouganda réunis.