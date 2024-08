Afrique de l'Est: Le vice-ministre de la Justice annonce un procès contre le Rwanda devant la cour de justice de l'EAC à Arusha

La RDC annonce l'ouverture d'un procès le 26 septembre prochain contre le Rwanda devant la cour de justice des États d'Afrique de l'Est à Arusha d'où revient le vice-ministre congolais de la Justice, Samuel Mbemba.

Samuel Mbemba se targue d'avoir mis la pression sur l'organisation régionale. Le Rwanda a également été mis en accusation devant la Cour africaine des Droits de l'homme et des peuples pour agression dans l'Est congolais et crimes de guerre. Le vice-ministre congolais de la Justice lance une campagne pour mettre également la pression sur la CPI déjà saisie par les autorités congolaises contre le Rwanda.

« J'ai demandé que la requête introduite par la RDC soit examinée dans le meilleur délai, sinon la RDC allait quitter la communauté des États d'Afrique de l'Est. Le résultat n'a pas tardé, la Cour a programmé l'affaire.

Ce procès aboutira à la condamnation du Rwanda pour violation de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale d'un État membre de l'EAC, (et) atrocités de masse contre les populations civiles ainsi que les violations graves et flagrantes du droit international humanitaire.

Donc, il y aura une phase de réparation en faveur des victimes.

Maintenant, nous pouvons, nous Congolais, demander à la Cour pénale internationale, pourquoi elle qui a été saisie depuis longtemps, traîne ? Nous lançons aujourd'hui la campagne que nous dénommons Justice pour la RDC". »

Des propos recueillis par notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa.

