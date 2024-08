Madagascar: Toliara - Les anciens élèves de l'IHSM se mobilisent

Depuis sa création en 1992, l'Institut halieutique et des sciences marines (IHSM) de Toliara recense près de mille deux cents diplômés. Ils se sont unis au sein de l'association « HOME ». (Halieutes et océanographes de Madagascar).

Les anciens élèves de l'Institut halieutique et des sciences marines (IHSM) de Toliara s'engagent à participer au développement du pays. Ils se regroupent au sein de l'association « Halieutes et océanographes de Madagascar» ou HOME. L'officialisation s'est faite hier devant les représentants des autorités, des organismes et du secteur privé à l'hôtel Étoile de mer de Toliara.

« L'association des Halieutes et océanographes de Madagascar ou HOME est déterminée à contribuer au développement. Nous nous constituons en un dispositif d'échanges avec diverses entités désirant le savoir-faire et les connaissances spécifiques de nos membres pour faire avancer des situations relatives à la vie marine ou à l'économie bleue. Le domaine de l'océan est vaste et nous pensons justement que cela constitue un levier pour le développement du pays », explique le président de HOME, Dr Faustinato Behivoke.

Mille deux cent soixante-treize diplômés sont recensés depuis 1997 et quelques deux cent quarante certificats ont été délivrés. Ils sont des cadres et techniciens supérieurs, des chercheurs, des ingénieurs halieutes, des océanographes. Des milliers d'articles scientifiques ont été publiés. Jusqu'à hier, l'association a pu rassembler cinq cents anciens élèves et la première rencontre des anciens élèves se déroulera encore pendant deux jours à Toliara.

Parcours

Des enseignants qui ont marqué l'institut, tels que les professeurs Edouard Mara, Eulalie Ranaivoson, ont retracé l'histoire de l'IHSM, les défis et enjeux, depuis la création de la « station marine » en 1960 jusqu'à l'évolution en un Institut. Docteur Jacqueline Razanoelisoa a présenté la répartition des anciens élèves éparpillés dans le monde. Ils travaillent dans divers ministères comme la Pêche, l'Environnement, l'Agriculture et l'Élevage, l'Enseignement supérieur, dans des ONG, dans des centres de recherche ou dans des universités, et des sociétés de pêche.

Certains diplômés de l'IHSM trouvent bonheur aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Malaisie, en Indonésie, au Canada, à La Réunion, aux Comores, en Norvège.

Les discussions ont porté sur la contribution des Alumni au développement du secteur halieutique et océanographique. Docteur Jamal Mahafina, ancien élève devenu directeur de l'IHSM, a étalé l'évolution des matières enseignées, et des recherches menées ces dix dernières années. Des anciens, occupant aujourd'hui des hautes fonctions, à savoir Chrysostophe Razafimandimby, actuel DG de la Pêche et de l'Aquaculture, ou encore l'actuel directeur exécutif du Centre de Surveillance des Pêches, ont tracé leur parcours afin d'inspirer les jeunes et les passionnés des sciences marines.

Le plan d'action triennal de l'association sera déterminé lors de l'assemblée générale de l'association ce jour. Des activités ludiques pour faciliter la cohésion des membres figurent également au programme.