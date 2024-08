Afrique: Tennis de Table - Championnat de Madagascar - Le continent dans le viseur

La première journée des championnats de Madagascar de tennis de table s'est tenue hier, au palais des sports Mahamasina. Toutes les finales auront lieu dimanche. Quatre jours de compétitions marathon. Le coup d'envoi des championnats de Madagascar de tennis de table a été lancé hier et ne prendra fin que dimanche au palais des sports Mahamasina.

Les épreuves par équipe et doubles ont été au programme de la première journée. Vingt-cinq équipes sont engagées chez les hommes et quatorze chez les dames. La cérémonie d'ouverture marquée par le défilé de tous les participants, a ouvert le championnat hier, avant le coup d'envoi des phases éliminatoires. « Ce championnat servira de sélection des membres de l'équipe nationale en vue du championnat d'Afrique en Éthiopie, du 18 au 25 octobre.

Nous comptons envoyer cinq garçons et cinq filles, mais cela dépendra des moyens financiers », confie le directeur technique national, Tahiry Rakotoarisoa. La sélection sera formée par les performants expatriés et les meilleurs locaux. « Nous détectons également à ce sommet national les joueurs seniors et jeunes qui pourront bénéficier du stage en Chine. Nous ne faisons qu'anticiper car rien n'est encore officiel concernant cette sortie », précise-il.

La tenue du championnat d'Afrique à Madagascar en 2025, sera décidée durant le sommet continental en Éthiopie. Cette joute africaine a été prévue se tenir à Madagascar en 2020, mais elle a été gâchée par la pandémie de la Covid.

%

Record

Place ce jour aux épreuves des catégories d'âge, des poussins aux vétérans de plus de 80 ans. Les épreuves techniques de la 1re à la 4e série sont prévues samedi, et toutes les finales se joueront dimanche toute la journée. Ce sommet national se distingue par le nombre record des participants. « En termes d'inscrits, le nombre des engagés dans les différentes catégories s'élève à sept cent douze et quatre cent cinquante engagés contre trois cent lors des précédentes éditions », fait remarquer Tahiry Rakotoarisoa.

Cent quatre-vingt-six des engagés sont des jeunes. Sept ligues sont représentées à savoir Matsiatra-Ambony, Amoron'Imania, Vakinankaratra, Analamanga, Itasy, Alaotra- Mangoro et Atsinanana. Le président de la Fédération, Jean Herley Ambonintsoarivelo, a rappelé dans son discours la performance et les exploits des pongistes malgaches ces deux dernières années. Entre autres, le titre de champion d'Afrique en double messieurs en 2023, les titres continentaux des jeunes cette année et surtout la toute première qualification historique de Fabio Rakotoarimanana aux Jeux Olympiques de Paris.

Les successeurs des champions en titre, Riva Rakotoarisoa du club Acacia et Ranto Océane Rakotondrazaka du CJST, seront donc connus dimanche.