Afrique: CAF - Madagascar parmi les pays sans stade homologué

Prévisible. Madagascar ne figure pas dans la liste des pays en Afrique possédant un stade homologué. La Confédération Africaine de Football (CAF) a publié mercredi la liste des stades pré-approuvés pour le second tour de la Ligue des champions et de la Coupe de la confédération 2024-2025.

L'instance africaine a toujours poursuivi les visites d'inspection dans plusieurs pays du continent afin de vérifier l'état des stades. Ceci dans le but de confirmer, retirer ou valider l'homologation, selon un cahier de charges précis et des recommandations requises. Vingt-et-un pays sur les cinquante-quatre associations membres de la CAF n'ont pas de stade homologué d'après la liste actualisée. Madagascar en fait partie et y restera tant que les recommandations de l'instance internationale ne seront pas honorées.

Ces vingt-et-un pays sont le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, la Centrafrique, les Comores, Djibouti, l'Erythrée, l'Eswatini, la Gambie, la Guinée, Lesotho, Madagascar, la Namibie, le Niger, Sao Tomé et Principe, les Seychelles, la Somalie, Sierra Leone, le Soudan, le Tchad et le Zimbabwe. Chacune de ces nations a dû et devra délocaliser ses matchs prévus à domicile, en attendant l'homologation de l'un de ses stades.

Le Congo et le Soudan du Sud viennent de sortir de cette zone d'ombre grâce à des travaux de rénovation ces derniers mois. Maurice fait partie des trente-trois pays en possession d'un stade homologué dans l'océan Indien. L'Afrique du Sud compte le plus de stades homologués dans le continent, douze en tout. Le Maroc et l'Algérie ont respectivement huit et sept, et six chacun pour la Côte d'Ivoire et l'Égypte.