Madagascar: Diplomatie - La coopération avec le Japon s'élargit

L'horizon de la coopération économique avec le Japon s'étend. Plusieurs rencontres avec différents dirigeants d'entreprises et d'organisations économiques au Japon ont permis de constater que les Japonais souhaitent aussi aller plus loin dans la coopération avec la Grande île.

De nouvelles opportunités, mais aussi l'occasion de renforcer les collaborations déjà en place. C'est ce qui peut résumer la teneur des relations bilatérales entre la Grande île et le Japon. Les deux pays souhaitent aller plus loin, tant en termes d'investissements que d'opportunités économiques. Plusieurs dirigeants de grandes entreprises et d'organisations économiques nippones ont rencontré la ministre des Affaires étrangères lors de la réunion ministérielle de la conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD).

Selon le ministère des Affaires étrangères, « l'objectif était de renforcer les liens de coopération économique entre Madagascar et le Japon ». De nouvelles opportunités d'investissements sont en perspective, notamment lors de la rencontre de Rafaravavitafika Rasata, ministre des Affaires étrangères, avec la fédération des organisations économiques japonaises (Keidanren).

Cette organisation prévoit justement une mission économique à Madagascar et envisage de planifier des événements économiques (foires et séminaires) dans plusieurs secteurs d'activité, notamment l'agriculture, les mines, les énergies renouvelables et le textile. C'est l'occasion pour les opérateurs économiques dans divers secteurs de l'économie de montrer leur savoir-faire et de nouer de nouveaux partenariats.

%

Partenariats renforcés

La coopération entre la Grande île et le Japon découle d'une dynamique entretenue depuis plusieurs années par des partenariats. C'est dans ce pays que se trouve l'un des plus grands investissements du secteur privé japonais en Afrique. Il y a entre autres le projet Ambatovy, dont le groupe japonais Sumitomo Corporation est le principal actionnaire. Ce groupe envisage d'ailleurs de développer des projets stratégiques. Shigo Ueno, président de la conglomération Sumitomo, a discuté avec Rafaravavitafika Rasata, ministre des Affaires étrangères, de l'importance de ce projet minier d'envergure.

Une initiative clé qui contribue significativement aux exportations du pays. La rencontre a également porté sur l'expansion de la coopération avec Sumitomo, avec un accent particulier sur l'établissement de centres de formation et le développement de projets dans les domaines des énergies renouvelables et des infrastructures.