Madagascar: MADA D2 - Quatre clubs se rapprochent du Final Four

Les équipes qualifiées pour la phase finale de la World Cola Ligue des champions D2, se dessinent après la troisième journée de la deuxième phase de mercredi. AS FOS d'Analanjirofo et FC Théo de Sava occupent loin devant leurs adversaires, les deux premières places du classement provisoire à Ambatondrazaka. Les deux formations accumulent deux victoires et un nul chacune, après la troisième journée tandis que les quatre poursuivants comptent trois points chacun.

Au site d'Ambositra, FC Avenir du Sud d'Anosy a réalisé un parcours sans faute de trois victoires en autant de matchs. Le club de Tolagnaro se hisse largement en tête avec neuf points devant FCA d'Ilakaka de la région Ihorombe. Ce dernier compte sept unités après deux victoires et un match nul. Ils sont talonnés par Jet Kintana, un des clubs relégués de la Pro League et AS Sainte Anne d'Analamanga, crédités tous les deux de quatre points.

FC Théo a défait, mercredi, FC Jaboady d'Alaotra-Mangoro par 3 à 0 et AS FOS, de son côté, a battu FC Zoya de Boeny par 3 à 1. À Ambositra, AS Avenir du Sud a écarté Jet Kintana par 2 à 1 et FCA d'Ilakaka a disposé de Sphinx Académie par 2 à 0.

Une victoire de plus pour chacun, à la quatrième et avant-dernière journée de ce vendredi, suffira à ces quatre leaders de confirmer leur qualification à la Poule des As. Les deux équipes mieux classées de chaque site accéderont à la phase finale.