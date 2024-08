Cote d'Ivoire: Un concours pour promouvoir les bonnes pratiques de néonatalité

En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et une ONG ont lancé, jeudi 29 août, la 6e édition du concours du « Bébé le plus Choco » (le bébé le plus beau). Ce concours vise surtout à promouvoir la santé infantile et maternelle, en encourageant les familles à suivre le calendrier vaccinal.

Marie-Priscille porte sa plus belle jupe à paillette. Ce bébé d'un peu plus d'un an est venu recevoir son prix. Elle se classe troisième à l'édition 2023 du concours du « Bébé le plus Choco ».

Lydie, sa mère, a profité de ce concours pour mieux connaître les soins du nourrisson et partager son expérience de l'allaitement.

« J'ai bénéficié de ces conseils pour sensibiliser mes soeurs, parce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps pour allaiter l'enfant et on laisse l'enfant au biberon. Je travaille, mais j'ai pris mon temps pour allaiter mon enfant et je prends du temps le matin avant d'aller au travail pour allaiter. Et quand je reviens du travail, je prends aussi du temps pour l'allaiter », explique Lydie.

Réduire la mortalité maternelle et infantile

Ce concours est initié par l'ONG La Joie des tous petits. Cette compétition vise à réduire la mortalité maternelle et infantile. Cette organisation met notamment l'accent sur plusieurs critères, afin d'encourager les mères à respecter le calendrier de vaccins de leur bébé.

« Il faut que la mère soit à jour, qu'elle fasse quatre consultations pré-natales, une consultation post-natale. Il faut que l'enfant soit à jour de ses vaccins, qu'il soit allaité au sein maternel pendant six mois. Il faut également que l'enfant ait un extrait de naissance, c'est-à-dire, qu'il soit déclaré », précise Aristide Aké, le président de l'ONG La Joie des tous petits.

Les organisateurs de ce concours espèrent faire passer la mortalité infantile, qui est actuellement de 385 décès pour 100 000 naissances, à moins de 70 décès, d'ici à 2030.

Des séances de sensibilisations vont être organisées à Ouangolodougou, Tafiré, Gagnoa, Sakassou, Aboisso et Abobo, où les indicateurs de la mortalité infantiles sont les plus forts. Les finalistes se retrouveront à Abidjan 28 décembre.