Togo: L'immeuble de Feu Colonel Tépé récupéré et restitué aux ayants-droit

Réparer l'injustice subie par la famille de Feu Colonel Tépé. Le HCRRUN (Haut-Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale) l'a voulu et l'a fait. Et ceci en récupérant l'immeuble de ce dernier occupé illégalement par certains individus et en le restituant à ses ayants-droit.

En effet, au cours d'une cérémonie ce jour au siège de l'institution à Lomé, il a été procédé à la restitution de l'immeuble de Feu Colonel Tépé Koffi Afenyo à ses ayants-droit. C'est ce que renseigne un communiqué de l'institution dirigée Mme Awa Nana-Daboya.

« Le Colonel Koffi Afenyo Tépé, ancien chef d'État-Major Général Adjoint des Forces Armées Togolaises (FAT), ainsi que plusieurs officiers et hommes du rang ont tragiquement perdu la vie dans des circonstances controversées lors de l'attaque du Camp militaire du Régiment lnterarmes du Togo (RlT) par un groupe armé en mars 1993.

Cette restitution s'inscrit dans le cadre de la Recommandation 34 de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR), visant à rétablir dans la mesure du possible, les victimes dans leur situation antérieure à la violation, notamment lorsqu'il s'agit d'une perte matérielle », lit-on dans le document qui dans sa suite, indique qu' « A l'instar des autres formes de réparations en Justice Transitionnelle, la restitution participe à la reconnaissance des souffrances des victimes et à la restauration de leur dignité ainsi que de celle de leurs familles Le HCRRUN exprime sa profonde gratitude aux membres de la famille Tépé pour leur confiance en l'institution, la patience, l'engagement et la collaboration dont ils ont fait preuve durant le processus ayant conduit à cette opération de restitution ».

Il faut noter que cette restitution n'a été rendue possible que « grâce aux orientations du HCRRUN » qui ont permis à l'étude de Maître André Sama Botcho, Huissier de justice d'établir et confirmer « l'occupation illégale de l'immeuble de feu Colonel Tépé par des individus qui en ont été délogés suivants les procédures légales appropriées ».

A la suite de la présidente du HCRRUN, qui informait que « la cérémonie de ce jour serait passée inaperçue, si elle ne revêtait pas un caractère particulier et crucial pour la crédibilité des Institutions de la République en général et singulièrement, du HCRRUN dont vous connaissez la mission. Cette cérémonie est d'autant plus déterminante qu'elle consacre la fin et la résolution d'un problème aux contours très controversés à savoir : le hold-up et l'occupation sans titre de la maison de Feu Colonel Koffi Afenyo TEPE, ancien officier supérieur des Forces Armées Togolaises (FAT), située dans le quartier Tokoin-SOTED, par des gens sans scrupule », la famille de feu Colonel Tépé d'après elle, a vu en cette réparation de la situation qu'elle subissait depuis déjà de plus d'une trentaine d'année « une preuve vivante et indéniable » du « travail bien fait », une « attachement à la manifestation de la vérité et de sincérité que regorge » le HCRRUN.

Des remerciements ont été adressés au Chef de l'Etat mais également aux institutions de la République.