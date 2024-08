Afrique de l'Ouest: Yassine Fall - 'Il n'y a aucune possibilité de fracture entre les pays de l'AES et ceux de la CEDEAO'

Dakar — Les membres de l'Alliance des États du Sahel (AES) et ceux de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sont liés par l"'histoire" et le "sang", avec lesquels il n'existe "aucune possibilité de fracture", a soutenu, jeudi, à Moscou, la ministre sénégalaise de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall.

"Nous sommes des voisins. Il n'y a aucune opportunité ou possibilité [de] fracture entre nous et l'Alliance des États du Sahel. Nous appartenons à une entité géographique, politique et économique, qui est la CEDEAO", rapporte l'agence de presse russe Sputnik en citant Mme Fall.

La ministre sénégalaise a tenu ces propos en guise de réponse à une question sur ce sujet, lors d'une conférence de presse donnée conjointement avec son homologue russe, Sergueï Lavrov.

Yassine Fall effectue une visite de travail dans la capitale de la Russie.

"L'AES est une entité que nous respectons. Le président Bassirou Diomaye Faye [...] a nommé le professeur Abdoulaye Bathily, un grand intellectuel, très connu aussi bien au niveau national qu'international, envoyé spécial du Sénégal auprès de l'Alliance des États du Sahel", a rappelé Mme Fall.

"D'excellentes relations amicales et fraternelles lient la Russie au Sénégal"

Le chef de l'État sénégalais s'est également rapproché de ses homologues du Togo et du Nigeria, Faure Gnassingbé et Bola Tinubu, dans le but d'entamer des discussions avec les dirigeants des pays membres de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, afin de les faire revenir dans la CEDEAO, a-t-elle dit.

"La CEDEAO est une entité créée par nos pères fondateurs. Nous devons la soutenir, l'améliorer et la renforcer", a poursuivi Yassine Fall.

Les dirigeants de la CEDEAO ont chargé Bassirou Diomaye Faye de négocier avec ses homologues du Burkina Faso, du Mali et du Niger le retour de ces trois pays au sein de la CEDEAO.

À Moscou, Yassine Fall a parlé aussi de la coopération sénégalo-russe. "D'excellentes relations amicales et fraternelles lient la Russie au Sénégal [...] Nous devons oeuvrer au raffermissement du partenariat entre les deux pays en portant notamment la coopération économique à un niveau plus élevé", a-t-elle dit.

Sergueï Lavrov a assuré son homologue sénégalaise de la volonté de la Russie de "fournir une assistance substantielle au Sénégal et à d'autres pays africains, dans le but de renforcer leurs capacités de défense et de [préparer] leurs armées [à combattre le] terrorisme".