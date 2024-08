La Compagnie espagnole de financement du développement (Cofides) et le Fonds souverain d'investissements stratégiques du Sénégal (Fonsis) ont signé, le 28 août 2024, à Dakar, une convention de partenariat. Selon un communiqué de presse, cette alliance stratégique vise à renforcer les investissements privés espagnols, au Sénégal et dans l'ensemble de la région ouest-africaine.

«La coopération entre Cofides et Fonsis a pour objectif d'établir un cadre de collaboration volontaire, en mettant l'accent sur le développement des partenariats entre les entreprises espagnoles et les secteurs privé et public sénégalais. Les deux institutions, reconnues pour leur expertise dans la promotion du développement économique via le soutien financier au secteur privé, jouent un rôle clé dans les forums internationaux dédiés aux fonds souverains », renseigne la même source.

Cofides et Fonsis, précise-t-on, sont tous deux membres actifs du Forum international des fonds souverains et de l'initiative One Planet sovereign wealth Funds. Un partenariat entre ces deux structures permettra une synergie d'actions dans la stimulation des investissements dans des secteurs critiques tels que les énergies renouvelables et les infrastructures au niveau mondial, pour le développement de la région.

La signature de cette convention s'est déroulée lors de la visite officielle du Premier ministre espagnol et en présence du ministre sénégalais de l'Économie, du Plan et de la Coopération, soulignant ainsi l'importance du renforcement des liens économiques entre le Sénégal et l'Espagne. Cet accord met en lumière la volonté de fournir un appui financier solide aux investisseurs espagnols désireux d'explorer les opportunités prometteuses qu'offre le Sénégal et, plus largement, la région ouest-africaine, en particulier dans les secteurs stratégiques essentiels au développement durable de la région.

« Cette alliance stratégique entre Fonsis et Cofides marque une étape clé dans notre stratégie d'attirer et de faciliter des investissements significatifs au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Notre partenariat reflète donc non seulement les liens économiques solides entre le Sénégal et l'Espagne, mais il illustre également notre engagement commun pour le développement durable. Nous sommes convaincus que cette collaboration stimulera des projets transformateurs qui correspondent à notre vision de croissance économique, de création d'emplois et d'innovation dans des secteurs clés tels que les énergies renouvelables et les infrastructures. Fonsis est fier de s'associer à Cofides pour ouvrir de nouvelles perspectives et favoriser la prospérité à long terme de nos nations. », a déclaré Babacar Gning, directeur de Fonsis.

«Cofides et Fonsis sont prêts à unir leurs forces pour financer des investissements du secteur privé dans des domaines stratégiques d'intérêt commun. Nous sommes convaincus que la convention signée aujourd'hui représente une étape cruciale pour renforcer la collaboration économique entre le Sénégal et l'Espagne. Nous apprécions particulièrement la stabilité et le climat d'investissement favorable que le Sénégal offre à nos entreprises. Cofides s'engage à mettre à profit son expertise pour accompagner les investisseurs espagnols dans leur exploration de nouvelles opportunités en Afrique. », a ajouté Ángela Pérez, présidente et directrice générale de Cofides.