Sénégal: Macky Sall, 'un scientifique aux valeurs de solidarité et de partage', selon Seydou Guèye

Dakar — L'ancien chef de l'Etat, Macky Sall, est "un scientifique aux valeurs politiques basées sur la solidarité et le partage, fondements de la stabilité et de la paix durable", a souligné, jeudi, à Dakar, le porte-parole de l'Alliance pour la République (APR, opposition), Seydou Guèye.

"Le président Macky Sall est un scientifique aux valeurs politiques de solidarité, de partage, deux fondements de la stabilité et de la paix durable", a-t-il notamment déclaré lors de la présentation d'un livre-bilan sur les douze ans d'exercice du pouvoir de Macky Sall.

Intitulé "Macky Sall, 12 ans à la tête du Sénégal', ce livre de 200 pages revient sur la politique de "recadrage des grands projets, la croissance forte, la politique d'inclusion sociale et d'équité territoriale pour un Sénégal émergent".

Des figures du parti politique toujours dirigé par Macky Sall et de son régime et de nombreux militants et de membres de la coalition Benno Bokk Yakaar participent à cette cérémonie organisée au siège de l'APR à Dakar.

Seydou Guèye a salué la constance et l'engagement de l'ex-président de la République en faveur du Sénégal. La constance et la détermination à faire bénéficier à toutes les couches de la population et de façon équitable les infrastructures sociales de base, l'accès à l'électricité, à l'eau et à l'assainissement, a-t-il fait valoir.

Il a également insisté sur le fait que "la vision du développement de Macky Sall a toujours reposé sur une pensée authentique capable d'anticipation et qui place l'homme au coeur de son action".

"Le PUDC (Programme d'urgence de développement communautaire), le Programme des bourses de sécurité familiale, la Couverture maladie universelle et l'emploi des jeunes, constituent les marqueurs sociaux de l'action du président Macky Sall à la tête du Sénégal", a ajouté le porte-parole de l'APR.

L'ancien secrétaire général du gouvernement n'a pas manqué de souligner la nécessité pour les Sénégalais d'oeuvrer de façon à préserver les acquis obtenus sous la présidence de Macky Sall en matière de développement.

A la suite du porte-parole de la formation politique de Macky Sall, Sidiki Kaba, le dernier à occuper le poste de Premier ministre durant sa présidence s'est adressé à l'assistance en revenant brièvement sur bon nombre d'actions positives initiées et réussies par l'ancien chef de l'Etat entre 2012 et 2024.

Les organisateurs de la rencontre ont également déclaré avoir pris l'option d'offrir à tout le monde la possibilité d'avoir accès au livre-bilan à travers un téléchargement sur une plateforme numérique.

Macky Sall, arrivé au pouvoir en 2012 après avoir vaincu par les urnes son prédécesseur, Abdoulaye Wade, a quitté le pouvoir en 2024 à la fin de deux mandats à la tête du Sénégal.