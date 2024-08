Sénégal: Birom Holo Ba, chargé du suivi des projets et programmes de l'État, mise sur le 'management participatif'

Dakar — Le chef du Bureau opérationnel de coordination et de suivi des projets et programmes (BOCS), Birom Holo Ba, a promis, jeudi, à Dakar, de recourir au "management participatif" et de faire preuve d'engagement et de disponibilité.

"Pour exercer notre mission et atteindre l'objectif qui nous a été fixé, j'affirme ici devant vous, avec conviction, qu'aucun sacrifice ne saurait être de trop. J'adopterai un management participatif, mais je ne dérogerai pas aux principes relatifs à l'engagement, à la disponibilité et à la performance", a soutenu M. Ba.

Il a pris cet engagement lors de sa prise de fonctions, en remplacement d'El Ousseyni Kane.

Le chef du Bureau opérationnel de coordination et de suivi des projets et programmes, Birom Holo Ba

"Notre mission est de garantir l'exécution complète de chaque projet et programme [de l'État], dans les délais indiqués, avec la qualité requise et sans surcoûts, en répondant aux attentes légitimes de nos concitoyens et [en aidant à matérialiser] la vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère portée par [...] le président de la République", a souligné Birom Holo Ba.

Il s'est engagé à "identifier rapidement les problèmes" et à "proposer des solutions aux autorités concernées".

M. Ba a promis d"'assurer un suivi [...] permanent des projets et programmes" du gouvernement.

Birom Holo Ba et son prédécesseur, El Ousseyni Kane

Le BOCS va soutenir "les ministères dans la réalisation de leurs projets et programmes en leur fournissant des conseils et des outils", a-t-il dit.

Le délégué général du Bureau opérationnel de coordination et de suivi des projets et programmes s'engagé à "adopter une approche proactive, axée sur les résultats".

Il est "impératif que les actions se traduisent par des améliorations visibles et ressenties dans les écoles et les hôpitaux, sur les routes, dans l'accès à l'emploi, la réduction de la corruption", a souligné Birom Holo Ba.

"Dans l'exercice de cette mission, je m'engage à m'inspirer constamment des valeurs de patriotisme, d'éthique et de pragmatisme, qui sont les fondements de toute réussite durable", a-t-il assuré.

"Ces principes guideront nos actions au sein du BOCS et seront la boussole de notre quête de l'excellence, pour notre chère nation", a-t-il dit.

Birom Holo Ba, docteur en optimisation et sûreté des systèmes, a été nommé chef du Bureau opérationnel de coordination et de suivi des projets et programmes.

Le BOCS, chargé du suivi de la politique de développement économique et social du gouvernement, remplace le Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent, qui était dirigé par El Ousseyni Kane.