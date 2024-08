Sénégal: Pedro Sanchez salue 'l'excellente collaboration' entre Dakar et Madrid dans le domaine de la migration

Dakar — Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a magnifié, jeudi, à Dakar, "l'excellence expérience de collaboration" entre son pays et le Sénégal dans le domaine migratoire.

"Nous avons avec le Sénégal une excellente expérience de collaboration dans le domaine migratoire, qu'il faut renforcer", a dit le chef du gouvernement espagnol lors d'une déclaration à la presse, en compagnie du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, au terme de sa visite de deux jours qu'il avait entamée mercredi au Sénégal.

Il a dans le même temps rappelé l'existence d'un mémorandum d'entente entre Madrid et Dakar portant sur la migration circulaire, "plus sûre" et qui s'inscrit dans la légalité.

Pedro Sánchez a réaffirmé la volonté de son pays d'intensifier sa coopération avec le Sénégal, dans plusieurs autres domaines, ajoutant avoir eu, avec le président Faye, "un dialogue fructueux d'intérêt commun, axé sur le développement économique".

"C'est un honneur pour moi d'effectuer cette visite officielle, ma deuxième au Sénégal, avec la volonté d'intensifier la coopération entre nos deux pays, notamment dans les domaines économique, de l'émigration irrégulière et de la sécurité", a-t-il indiqué.

Le Premier ministre espagnol a dit avoir par ailleurs évoqué avec le chef de l'État sénégalais la question de la connectivité et de la digitalisation.

%

S'agissant des questions sécuritaires, Pedro Sánchez a rappelé la coopération existante depuis de "nombreuses années" entre les forces de sécurité espagnoles et sénégalaises dans la "lutte contre le crime organisé, la traite d'êtres humains et les réseaux mafieux opérant dans le Sahel".

"Je salue le leadership du Sénégal dans la région, et lui réitère mon soutien dans sa mission de médiation entre la CEDEAO et l'AES", à savoir la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Alliance des États du Sahel, a déclaré Pedro Sánchez.

Il a également adressé ses remerciements au président Faye pour "le rôle et la posture" du Sénégal pour le respect du droit international et la résolution du conflit palestinien.

Le Premier ministre espagnol termine ainsi une visite de deux jours au Sénégal, dans le cadre d'une tournée en Afrique de l'Ouest qui l'a mené successivement en Mauritanie et en Gambie.