Sénégal: Le Bureau opérationnel de coordination et de suivi des projets et programmes va 'apporter des changements décisifs', selon son chef

Dakar — Le Bureau opérationnel de coordination et de suivi des projets et programmes (BOCS) a été créé pour "apporter des changements décisifs et opérer un virage significatif dans la [...] mise en oeuvre des politiques publiques", a expliqué son chef, Birom Holo Ba, jeudi, à Dakar, en relevant les "limites objectives" de l'ex-Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (BOS/PSE).

Le BOCS a été créé par les nouvelles autorités du pays. Il remplace le BOS/PSE, que dirigeait El Ousseyni Kane, nommé à ce poste par l'ex-président de la République, Macky Sall.

"Nous inaugurons une nouvelle ère avec le BOCS pour renforcer la coordination et le suivi des projets, en garantissant une exécution rigoureuse et efficace de l'action publique", a déclaré M. Ba lors de sa prise de fonctions en remplacement de M. Kane.

"Notre mission est de garantir l'exécution complète de chaque projet et programme, dans les délais indiqués, avec la qualité requise et sans surcoûts, en répondant aux attentes légitimes de nos concitoyens et [en matérialisant] la vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère, portée par [...] le Président de la République", a ajouté le chef du BOCS.

Birom Holo Ba a relevé les "limites objectives" qui, selon lui, "ont entravé la pleine réalisation des missions du Bureau opérationnel de suivi [...] du Plan Sénégal émergent".

Il a signalé la "non-régularité" des réunions du comité d'orientation stratégique (COS) du BOS/PSE.

Les membres du COS ne se sont réunis qu"'une seule fois", malgré les missions d'orientation, de supervision et d'évaluation que confère à ladite instance le décret portant création du BOS/PSE, a dit M. Ba.

Sur votre gauche, le chef du BOCS, Birom Holo Ba, et le directeur général du BOS/PSE, El Ousseyni Kane

L'instance dissoute par les nouvelles autorités a été confrontée à des "lourdeurs administratives", lesquelles découlent de l'existence d'un ministère chargé du PSE et d'un fonds de soutien du PSE, selon le chef du BOCS.

Pour toutes ces raisons, a-t-il argué, le BOS/PSE "n'a pas fonctionné de manière optimale".

Birom Holo Ba a relevé aussi "le manque de coopération [...] de certains ministères et les dysfonctionnements du dispositif des chefs de projets, particulièrement dans la remontée de données complètes, fiables et à jour".

Il soutient que "des projets [ont été] structurés par le BOS/PSE sans avoir été mis en oeuvre".

M. Ba, docteur en optimisation et sûreté des systèmes, a été nommé chef du Bureau opérationnel de coordination et de suivi des projets et programmes, le 24 juillet.