Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « La sonate à Bridgetower » d'Emmanuel Dongala

Édité par Actes Sud, le roman « La sonate à Bridgetower » emballe le lecteur en arrière dans l'histoire, à l'époque de Mozart et de Beethoven, au temps de la traite négrière.

L'actuel récipiendaire du Grand Prix international de l'Académie française, l'écrivain congolais Emmanuel Dongala, aborde dans son tout dernier roman une thématique qui sort de l'ordinaire. Il remonte l'histoire en nous pondant un récit croustillant et riche en informations qui se déroule en trois étapes.

D'abord à Paris en 1789, puis à Londres la même année pour chuter à Vienne en 1803, l'année même où la virtuose Ludwig van Beethoven a composé la "Sonata mulattica", dédiée au violoniste Rodolphe Kreutzer.

Dans ce roman historique, nourri d'indices vraiment fouillés, Emmanuel Dongala révèle une autre version des faits. Par des anecdotes bien tissées dans un langage policé et recherché, le romancier ressuscite le véritable destinataire de cette célèbre sonate, George Bridgetower, un prodigieux violoniste noir entré dans l'oubli. Découvert très tôt, à 9 ans, par les grands mécènes de musique classique à Paris, Georges Bridgetower s'enfuit avec son père à Londres pour échapper au désordre causé par la révolution française. Après une ascension fulgurante à Londres qui lui vaut la protection princière, et malheureusement aussi la séparation d'avec son père, il s'aventure à Vienne où il fait la rencontre du célébrissime Beethoven qui devient son ami et son partenaire de musique.

Chacun est fasciné du talent de l'autre. Et pourtant, un malentendu surgit qui les sépare indéfiniment. Pour des raisons que l'on découvre dans ce récit fleuve et attrayant au fil des pages, Beethoven attribue la sonate qu'il avait composée pour George à un autre.

Le roman présente avec une subtilité et une ingéniosité digne d'une plume majeure, les merveilles et les laideurs de cette période de l'histoire marquée par le commerce des esclaves noirs, la prise de la Bastille, la montée de Bonaparte et la création d'Haïti. Avec Alain Mabanckou et Wilfried N'sondé, Emmanuel Dongala est l'un des écrivains du Congo qui font le rayonnement de leur patrie sur le plan international.