Angola: L'UEA accueille un symposium national de critique littéraire

Luanda — Le deuxième symposium national de critique littéraire se tiendra samedi, à Luanda, à l'initiative du Cercle d'Etudes Littéraires et Linguistiques Litteragrise (CE3L). C'est ce qu'a informé jeudi le coordinateur général de ce mouvement, Hélder Sinbad, pour qui l'événement vise à résoudre les problèmes de la critique littéraire en Angola, à travers la réflexion critique.

Il a souligné que le symposium abordera des sujets tels que la nature de la critique littéraire réalisée au niveau national, l'enseignement de la littérature en Angola, les bourses de recherche, les lois qui prévoient l'existence de la recherche, la loi du patronage, entre autres.

La rencontre, qui se déroulera à l'Union des écrivains angolais (UEA), réunira des professeurs d'université, des critiques littéraires, des journalistes et des écrivains.

Le Cercle d'Études Littéraires et Linguistiques Litteragris est une association académique de recherche privée et à but non lucratif.

Ses activités consistent essentiellement en l'étude des phénomènes littéraires et linguistiques, la promotion des sciences et des langues nationales, la philosophie, l'éducation, la formation professionnelle, la traduction et l'éducation sociale.