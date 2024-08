Congo-Brazzaville: Le saviez-vous ? André Koubemba, figure emblématique de la photographie d'auteur de Brazzaville

Connu sous le nom de Photo Déckoum, André Koubemba est l'un des doyens les plus respectés de l'histoire de la photographie au Congo. Très talentueux, il a capturé de nombreux aspects de la vie quotidienne et des événements culturels de la ville, laissant derrière lui un héritage visuel précieux à découvrir.

André Koubemba a documenté la vie quotidienne à Brazzaville avec une approche authentique et immersive, se laissant influencer par plusieurs courants et figures de la photographie et de l'art en général, à l'instar de la photographie documentaire et la photographie africaine contemporaine, se laissant influencer par d'autres photographes africains qui ont documenté la vie et la culture sur le continent, contribuant à une narration visuelle riche et diversifiée, les traditions locales et les événements historiques.

Dans ses oeuvres qui demeurent jusqu'à lors des archives précieuses, on peut noter des portraits spontanées des personnes dans leur environnement naturel, souvent sans mise en scène. Ce qui donnait l'impression à de la réalité brute, des scènes de marché où les activités sont toujours vibrantes, des échanges commerciaux et des interactions sociables.

En plus de cela, des événements locaux tels que les mariages, les fêtes traditionnelles et les cérémonies religieuses offrant un aperçu des traditions et des coutumes locales. Aussi, des scènes de rue montrant des vendeurs ambulants aux enfants jouant dans les rues, en passant par les travailleurs dans leurs tâches quotidiennes.

André Koubemba a, par ailleurs, collaboré avec plusieurs artistes (peintres et sculpteurs) et collectifs à Brazzaville, notamment la Génération Elili avec laquelle il a organisé des expositions et des événements visant à promouvoir la photographie et l'art visuel.

En plus de cette collaboration, l'artiste a présenté ses œuvres à l'international. Il a été impliqué dans des initiatives visant à former et à inspirer la nouvelle génération des photographes congolais en leur partageant son expertise et son expérience, pour créer des oeuvres multidisciplinaires qui intègrent la photographie et d'autres formes d'art. Ces collaborations ont non seulement enrichi son propre travail mais ont aussi contribué à renforcer la communauté artistique à Brazzaville

Né en 1963, le père de la photographie congolaise serait malheureusement décédé loin des siens dans des conditions difficiles, méconnu et ignoré par ses compatriotes.

Cependant, à l'occasion de la Journée internationale de la photographie célébrée le 19 août de chaque année, il sied de rendre hommage à tous ces pères de la photographie congolaise et à cette génération qui marque son empreinte en apportant plus de clarté et d'évidence que d'autres mediums artistiques: Marcel Nkebolo, Victor Makabus, Mirna Kitombo, Lebon Zed, et biens d'autres...