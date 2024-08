Afrique: Les immortelles chansons du continent - « Shama Shama » de Mopero wa Maloba

Mopero wa Maloba a conquis le public des deux Congo à travers son talent ébouriffant. Guitariste, chanteur à la voix suave et auteur-compositeur des titres explosifs à l'instar de "Shama Shama".

Paru en 1975 aux éditions Cavacha sous la référence Cavacha 01 et sur le label African sous la référence 90.921B, « Shama Shama » a récolté un succès éblouissant. C'est un morceau que Mopero a dédié à sa femme Vicky Shama, alias Youyou, dans l'orchestre « Cavacha » avant son départ de ce groupe. Il donnera, alors, à son nouvel orchestre le nom de « Shama Shama ».

Dans cette mélopée, l'auteur dépeint le comportement d'un amoureux qui n'arrive pas à se séparer de sa femme quand le moment de voyager sonne. Ses pensées sont, sans cesse, inclinées vers elle. Il l'accuse même d'être responsable de son malheur. « Vicky e Shama o Shama, baniokolaka moninga boye te Shama ». Autrement dit : « Vicky Shama, on ne fait pas souffrir son ami de cette manière ».

Cette merveilleuse mélopée, jouée en « Fa », s'ouvre par la guitare rythmique de Clay Makengele Nzeza à laquelle se greffent la guitare basse de Mabibi, la guitare solo de Mopero et la batterie de Jeampy. Ensuite vient le lyrisme vocal de Mombo Ley exécutant la première voix et Mopero, la seconde.

Puis, interviendra un solo vocal irrésistible de Mopero exécuté avec brio. Deux fois, Mopero réalise des riffs avec sa guitare solo. En effet, il balade le médiator en quadruple croche en faisant ressortir les notes : Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Ce qui crée une sonorité envoûtante. Notons que l'ensemble de la chanson s'articule sur des notes : Fa, Do, Si bémol, Fa.

« Cavacha », disons-le, est le rythme créé vers le milieu des années 1970 par Maridjo. C'est aussi la danse créée par Koko Waya et Kula Mambu. Tellement que leur manière d'exécuter les pas de cette danse était compliquée, Mbuta Machakado jugea bon de la simplifier. C'est Evoloko qui fut le premier à faire la démonstration de cette danse qui fit sensation auprès du public, à telle enseigne que Dona Mobeti et Mopero monteront l'orchestre qu'ils dénommeront « Cavacha ».

Ferdinand Mopero wa Maloba, Zetoutou, alias je t'aime, Ledjo. Fils de Malobo et d'Eugénie Manguba. Après avoir créé son premier groupe « Les poulets noirs », il forme Toubazaitena avant Cavacha. C'est dans ce groupe qu'il sera plus connu du public. Après sa séparation d'avec Dona Mobeti, il fonde Cavacha de Mopero, devenu le tout grand Mopero avant de former Shama Shama qui sera plébiscité meilleur orchestre de l'année 1975 et Mopero meilleur auteur-compositeur, Mabibi meilleur bassiste. Plus tard, il fondera Shama Shama rénové. Il gagna la faveur du président ougandais, Idi Amin Dada, et du président Mobutu. Converti au christianisme, il devint pasteur. Décédé le 17 août 2017, Mopero a influencé plusieurs artistes par sa façon de chanter.