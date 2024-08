Congo-Brazzaville: Présidence de la Fécoket - Bruno Jean Richard Itoua ne briguera pas un troisième mandat

Au terme de huit ans à la tête de la Fédération congolaise de basketball (Fécoket), le président sortant, Bruno Jean Richard Itoua, annoncé le 25 août, qu'il ne briguera pas un troisième mandat mais continuera à mener des actions en faveur des clubs et structures qui travaillent pour la valorisation de ce sport.

Le président de la Fécoket a jeté son tablier, le 25 août, lors de la clôture du championnat national. Il a, par la même occasion, présenté son bilan et souhaité bon vent aux futurs dirigeants fédéraux.

« Je n'ai pas l'intention de briguer un nouveau mandat. Je crois que le basket a suffisamment de talents et je ne suis pas indispensable même si le basketball fait partie de ma vie. Je ne brigue pas un nouveau mandat, mais je serai toujours là comme je l'étais avant d'être président. J'ai soutenu des équipes et les anciens bureaux avant d'être élu », a-t-il dit.

Ancien président de Brazza Basket, Bruno Jean Richard Itoua a promis de continuer à travailler pour le bien de cette équipe. Il souhaite également s'engager dans la promotion de ce sport en créant des plateformes comme l'Association basket et éthique

Son passage à l'école Saint Michel de Ouenzé ainsi que sa proximité avec l'équipe de Patronage l'ont obligé à soutenir sa section basketball. Etant aussi fils de Pointe-Noire, Bruno Jean Richard Itoua aimerait accompagner la ligue de ce département ainsi que l'équipe BBC.

%

« Au terme de deux mandats de quatre ans chacun à la tête de la fédération, je peux considérer que le bureau et l'ensemble des basketteurs ont largement atteint les objectifs qu'on s'était assignés. Il y a huit ans, la fédération était complétement divisée en plusieurs groupes, on craignait presque pour la survie de la discipline. Aujourd'hui, le bureau exécutif travaille de façon harmonieuse avec les ligues et les sous-ligues dans un climat qui est celui du basketball, à savoir un climat familial » a laissé entendre Bruno Jean Richard Itoua.

La sanction de la Fiba Afrique, une grosse épine qui ronge le pied du Congo.

Depuis plus de six ans, le Congo ne joue plus les compétitions continentales à cause d'une sanction qu'elle a écopée de la division Afrique de la Fédération internationale de basketball (Fiba). Cette sanction fait suite au désistement brusque des autorités congolaises à trois mois de l'organisation de l'Afrobasket 2017, à Brazzaville, à cause des « problèmes de trésorerie ».

« Il y a toujours le regret de la suspension du Congo mais cela dépasse largement les prérogatives de la fédération, car c'est une affaire du gouvernement qui s'attache à régler la situation », a indiqué le désormais ancien président de la Fécoket.

Si plusieurs acteurs du basketball congolais estiment qu'il a beaucoup fait dans l'unification et le renforcement de la cohésion, certains pensent que son mandat a eu une tache puisqu'il n'a pas vraiment progressé dans la promotion et la vulgarisation de ce sport, surtout sur la question de la sanction.

D'ailleurs, en septembre 2023, Bruno Jean Richard Itoua indiquait que « L'année prochaine ce sera le début de la compétition internationale après la levée de la sanction. On y travaille sérieusement. Mais il ne faut pas attendre qu'elle soit levée pour se préparer. Il faut le faire maintenant ».

Cette suspension non résolue par le Congo a marqué un coup d'arrêt brutal de sa progression dans les instances sportives du continent et, surtout, a suscité une méfiance dont son basketball pourrait passer des décennies pour s'en remettre.