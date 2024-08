Congo-Kinshasa: Emission « La dernière voix » - Fally Ipupa mettra à profit son expérience

Le célèbre artiste congolais Fally Ipupa fait partie des coachs de la nouvelle saison du télé-crochet musical panafricain dénommé « La dernière voix ». Cette émission visant à mettre en lumière les talents vocaux du continent africain lancera la diffusion de sa 2e saison le 5 septembre sur A+ Ivoire.

« La dernière voix » est une émission qui a pour objectif de découvrir et de promouvoir les meilleures voix du continent africain. Produite par Alex Ogou, réalisateur et producteur exécutif des séries à succès Cacao et Invisibles, cette compétition musicale offrira une visibilité exceptionnelle aux jeunes artistes, leur permettant de se faire connaître et de lancer leur carrière. Chaque saison, les téléspectateurs suivent avec passion le parcours des candidats, encouragés et guidés par des coachs expérimentés.

C'est pour la toute première fois que l'artiste congolais, connu pour ses talents de chanteur, compositeur et producteur, participe en tant que coach au télé-crochet musical « La dernière voix ». Dans le passé, Fally Ipupa a déjà été membre du jury dans d'autres émissions à l'instar de « L'Afrique a un incroyable talent ». Ce nouveau défi représente une opportunité unique pour lui de partager son expérience et ses connaissances avec de jeunes talents prometteurs. Connu pour son exigence et sa rigueur, Fally Ipupa peut-être un mentor bienveillant mais strict, déterminé à challenger les candidats afin de les aider à atteindre et révéler leur plein potentiel artistique.

%

« La dernière voix » se déploie à la manière d'une série musicale. L'intrigue du feuilleton se déroule tout au long d'un concours de musique lancé par une maison de disque pour trouver le meilleur jeune talent de l'année. Après avoir reçu des centaines de candidatures, cinq prétendants sont sélectionnés pour entrer en résidence dans un lieu secret appelé « Le laboratoire ». Au fil des épisodes de la série, le téléspectateur suivra les aventures de ces cinq chanteurs entre répétitions, séances de coaching vocal et prestations publiques. A la fin de la saison, le meilleur performeur sera retenu pour un contrat d'artiste.

Doutes, formations et moments d'émotion intenses, la série articulée autour du parcours de chaque candidat va dévoiler le long processus de création d'un talent. Depuis le début de cette aventure, de nombreuses célébrités internationales du monde de la musique telles que Serge Beynaud, Lynnsha et bien d'autres artistes surprises du Label universal music y ont déjà fait leur apparition en endossant le rôle de coachs musicaux.

Fally Ipupa est un artiste qui n'est plus à présenter sur le continent africain. Il a su conquérir le coeur de millions de personnes à travers le monde grâce à sa musique. Depuis ses débuts avec le groupe « Quartier Latin » de Koffi Olomidé jusqu'à sa carrière solo couronnée de succès, il a accumulé de nombreux hits et distinctions. Son style original, mêlant rumba congolaise, RnB et pop, lui a permis de se démarquer et de devenir l'un des artistes les plus écoutés d'Afrique francophone.