Sénégal: A la Une, le livre-bilan des 12 ans de Macky Sall à la tête du pays

Dakar — "Macky Sall en chiffres et en lettres", "la peur de l'oubli", "réponse du berger à la bergère", "combat contre le PROJET", etc : les quotidiens reçus, vendredi à l'APS, commentent largement le livre "Macky Sall: 12 années à la tête du Sénégal" présenté, jeudi, par la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY).

Parlant du livre-bilan de 12 ans de gouvernance du 4e président de la République du Sénégal, les Echos affiche à la Une : "Macky Sall en chiffres et en lettres". "La coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) a présenté le livre blanc qui consacre les réalisations du président Macky Sall durant ses 12 ans de gouvernance. C'est un livre qui retrace les actions de gouvernance dans tous les secteurs d'activités qui a été présenté. Ce sont d'anciens ministres qui ont exposé hier au siège de l'APR ce livre", rapporte le journal.

Selon L'Observateur, "c'est une mobilisation des grands jours que la coalition Benno Bokk Yaakar (Bby) a réussie hier. Tous les alliés et sympathisants de l'Alliance pour la République (Apr) se sont réunis pour prendre part à la présentation du livre-bilan des 12 ans du président Macky Sall au pouvoir. En présence du président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, des anciens ministres, Directeurs généraux et autres responsables "apéristes", le bilan du Président Macky Sall a été passé en revue".

%

"L'APR livre son combat contre le PROJET", selon le quotidien Bës Bi, qui écrit : "Macky Sall, ou l'APR, a confié la parole à un maitre du verbe, pour l'éloquence de l'avocat qu'il est. Qui mieux que Me Sidiki Kaba pour défendre la cause- le bilan- de son régime. Mais c'est aussi, symboliquement et légitimement son statut d'ancien Premier ministre- fut-il de trois semaines- qui le propulse devant tous ces ministres, députés, alliés. Le siège de l'APR, devenu moins brillant depuis le 24 mars, a renoué, hier, avec une ambiance de la grasse période".

L'As note que la coalition BBY, accusée d'avoir "mis en ruine le Sénégal" répond par "un livre blanc sur les 12 ans de Macky Sall". "Dans la cour de l'Alliance pour la République trône un énorme poster du maître des lieux, Macky Sall. Sur la photo, il est de tout blanc vêtu, marchant fièrement sur le pont de Foundiougne, une de ses réalisations à la tête de l'Etat. C'est cette photo qui est à la première de couverture du livre blanc que la coalition Benno Bokk Yakaar a édité sur les 12 ans de Macky Sall à la tête du Sénégal. Ce document de 200 pages est l'héritage de Macky Sall aux futures générations, selon Me Oumar Youm, qui a coordonné la rédaction du livre", écrit le journal.

Pour Sud Quotidien, ce livre est une "réponse du berger à la bergère !". "(...) Macky Sall a répondu aux attaques du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko qui soutiennent avoir trouvé des +caisses vides+ et un +pays en ruines+".

"La peur de l'oubli", dit EnQuête, soulignant que "Alliance pour la République et Benno Bokk Yaakaar ne veulent pas être enterrées par le régime de Diomaye-Sonko. A travers un "livre bilan" de 200 pages présenté hier, ils sont largement revenus sur les 12 ans de pouvoir, sous la conduite de leur leader".

Selon WalfQuotidienn, "Benno en a cure des dénonciations et attaques contre le Président Macky. Au contraire. Devant les journalistes, hier, au siège de l'Apr, ils ont présenté leurs douze années à la tête de la Nation. L'ouvrage suit trois axes : l'héritage économique trouvé en 2012, le Sénégal sous le Président Macky Sall et les perspectives après douze années de gestion du pays".

"Pour la postérité, note Le Soleil, la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) a sorti un livre-bilan intitulé +Macky Sall: 12 années à la tête du Sénégal+. Mis à la disposition des militants et téléchargeable en version numérique, ce document de 200 pages est un condensé des réalisations du régime sortant durant les deux mandats de son leader".

Le journal revient également sur la visite du Premier ministre espagnol à Dakar. "En tournée en Afrique de l'Ouest, le Président du Gouvernement du Royaume d'Espagne, Pedro Sanchez, a été reçu, hier au Palais, par le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Les deux hommes ont eu un échange à huis clos, suivi d'une séance de signature d'accords. Ils visent à renforcer la coopération et à mutualiser les efforts entre Dakar et Madrid en matière de migration et de lutte contre le crime transnational", rapporte le quotidien.