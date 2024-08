Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire à Mambasa - Les chefs d'établissements appelés à inscrire les 500 enfants déplacés

Les parents d'environ 500 enfants déplacés, vivant dans des familles d'accueil à Mambasa-centre, (Ituri), ont appelé, jeudi 29 août, les responsables des établissements scolaires de recevoir leurs enfants.

Ils ont lancé cet appel en prévision de la rentrée scolaire 2024-2025, fixée à lundi 2 septembre. Ces parents démunis affirment qu'ils n'ont pas de moyens nécessaires pour inscrire de leurs enfants, mais aussi pour leur acheter des fournitures scolaires.

Selon des sources locales, la majorité de ces enfants dont l'âge varie entre 6 et 17 ans, vivent dans des familles d'accueil depuis plus d'un an. Ils ont fui leurs villages dans les chefferies de Babila Babombi et Bakwanza, à la suite des attaques des rebelles ADF, actifs dans ces entités coutumières.

Le président du comité des déplacés des sites de Mambasa, Justin Apekapo, craint pour leur avenir et demande aux responsables des établissements scolaires de recevoir ces enfants, dont la majorité sont des orphelins. Il demande également au Gouvernement de créer un environnement protecteur et de rétablir la sécurité dans leurs villages d'origine afin de leur permettre d'y retourner et de mener une vie normale.