Afrique: Éliminatoires CAN 2025 / Faouzi Benzarti dévoile sa liste - Première de Bouchniba, Mejri et Ben Ali

Conformément aux informations qui ont fuité lundi dernier, Faouzi Benzarti convoque pour la première fois en sélection Raed Bouchniba, Bilel Mejri et Houssem Ben Ali. On note aussi l'absence mystérieuse d'Elias Achouri.

Le sélectionneur national, Faouzi Benzarti, a dévoilé hier après-midi, lors d'un point de presse tenu à la salle de conférences de la direction technique nationale, la liste des 25 joueurs convoqués pour les matches comptant pour les deux premières journées des qualifications de la CAN Maroc 2025, le 5 septembre prochain contre le Madagascar à 20h00 au stade de Radès et le 8 septembre face à la Gambie à El Jadida au Maroc à partir de 17h00.

Sans surprise, on a enregistré, conformément aux informations qui ont fuité lundi dernier, la première convocation de Raed Bouchniba, Bilel Mejri et Houssem Ben Ali, ainsi que le retour en sélection de Youssef Msakni et Ferjani Sassi. Pas de surprise non plus en ce qui concerne les trois gardiens de but retenus, qui sont Béchir Ben Saïd, Amanallah Memmiche et Ali Jemal qui, lui aussi, enregistre son retour en équipe nationale.

Absence de Mathlouthi et Achouri

La liste de Faouzi Benzarti comprend aussi des absents, Hamza Mathlouthi et Elias Achouri, notamment. Interrogé sur l'absence mystérieuse d'Elias Achouri, le sélectionneur national a donné sa réponse : "Pour moi, si un joueur n'a pas la volonté de rejoindre l'équipe nationale, je ne lui force pas la main. Elias Achouri a été contacté à deux ou trois reprises et il n'était pas suffisamment motivé pour venir. Pour moi, c'est le groupe qui compte le plus et pas les noms.", a-t-il répondu avant d'évoquer le cas de Hamza Mathlouthi : "En ce qui concerne Hamza Mathlouthi, il était sur la liste. Son problème, c'est qu'il n'est pas compétitif. Son dernier match remonte au 8 août. Depuis, il n'a pas rejoué et je vous ai bien dit que seuls les joueurs compétitifs sont retenus".

%

Liste des 25 joueurs convoqués

Gardiens de but : Bechir Ben Said, Amanallah Memmiche (Espérance de Tunis), Ali Jemal (Etoile du Sahel)

Défenseurs : Yan Valery (Sheffield Wednesday), Yassine Meriah (Espérance de Tunis), Montassar Talbi (Lorient), Ali Abdi (Caen), Raed Bouchniba (Espérance de Tunis), Dylan Bronn (Salernitana), Nader Ghandri (Akhmat Grozny), Houssem Ben Ali (Etoile du Sahel)

Milieux : Ellyes Skhiri (Eintracht Francfort), Mohamed Hadj Mahmoud (FC Lugano), Hamza Rafia (Lecce), Mohamed Ali Ben Romdhane (Ferencvaros), Ferjani Sassi (Al Gharafa), Aissa Laidouni (Al Wakrah)

Attaquants : Elias Saad (FC St. Pauli), Youssef Msakni (Al Arabi), Sayfallah Ltaief (FC Twente), Seifeddine Jaziri (Zamalek), Ali Youssef (Häcken), Haythem Jouini (Dibba Al-Hisn), Mortadha Ben Ouannes (Kasimpasa), Bilel Mejri (Stade Tunisien)