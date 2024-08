La Fondation Hasdrubal pour la culture et les arts propose ce soir un récital de piano qui sera présenté par le talentueux jeune artiste tunisien Hédi Triki à la salle de conférences Amilcar de l'hôtel Hasdrubal Thalassa & Spa Yasmine Hammamet. Chopin est au centre du récital qu'il propose à son public.

Il n'a que 15 ans et compte déjà plusieurs performances de haut niveau, en solo récital, musique de chambre, ou concerto. Hédi Triki est un jeune pianiste virtuose qui étudie à Londres au sein de la très sélective institution Royal College of Music, l'institution la mieux classée au monde dans le domaine de la musique, et fait l'unanimité dans ce prestigieux collège pour son talent et ses aptitudes.

Cette année seulement, et malgré son jeune âge, Hédi a gagné le premier prix du prestigieux concours de concerto de Ealing et se produira avec son orchestre symphonique; il a aussi gagné le deuxième prix du concours de récital de North London; il a décroché l'or au Conero International Piano Competition; et il a gagné le troisième prix de la renommée London International Chopin Competition, ainsi qu'un prix d'interprétation de Nocturne. Bien qu'aimant explorer tout le répertoire classique et moderne, Hédi a un penchant particulier pour Chopin. C'est une forme de filiation musicale qui le lie à ce pianiste compositeur: Hédi est l'élève de la célèbre pianiste vénézuélienne Clara Rodriguez, élève de Phyllis Sellick, élève de Isidor Philipp, élève de Georges Mathias, élève de Frédéric Chopin.

Programme du récital

Chopin est au centre du récital. Le programme commence néanmoins avec la Sonate Pathétique de Beethoven qui est souvent considérée comme l'oeuvre de transition du classicisme au romantisme. Chopin a été influencé par la profondeur émotionnelle et les innovations structurelles de Beethoven. L'utilisation de contrastes dramatiques intenses dans la Sonate Pathétique se retrouve dans ses oeuvres, notamment la Ballade n° 1 de ce programme.

Ensuite le programme propose 3 pièces représentant les formes phares de l'oeuvre de Frédéric Chopin: Valses, Ballades, et Nocturnes. D'abord la Grande Valse Brillante (op. 18), la première valse publiée de Chopin et l'une de ses oeuvres emblématiques; puis La Ballade n° 1 qui est devenue un pilier du répertoire pianistique romantique en raison de sa richesse émotionnelle et de sa complexité technique; pour finir sur une Nocturne intime et expressive publiée après la mort de Chopin.

Le troisième volet offre une fenêtre sur la musique espagnole et latino. Dans les oeuvres présentées, les compositeurs ont à leur tour enrichi leurs compositions par des éléments de leurs propres cultures, tel que Chopin l'a fait pour la musique folklorique polonaise. D'abord Eloísa de Federico Ruiz est une valse vénézuélienne élégante avec une structure et un style dans la lignée des valses romantiques de Chopin. Ensuite Asturias d'Albéniz, souvent transposée et jouée à la guitare, avec un rythme entraînant et des motifs percussifs inspirée notamment du flamenco.

Enfin, la Malagueña d'Ernesto Lecuona, qui représente une fusion de styles, mêlant des éléments de musique espagnole traditionnelle avec les influences du jazz et des compositions classiques.