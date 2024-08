Sénégal: La jeunesse au coeur de la quatrième édition de la Journée nationale de nettoiement (ministre)

Dakar — La jeunesse sera mise en avant lors de la quatrième édition de la journée nationale de nettoiement "Setal sunu rééw", prévue le samedi 7 septembre sur l'ensemble du territoire national, a annoncé la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye.

Le département dirigé par Khady Diène Gaye a la charge de piloter et de coordonner cette quatrième édition qui se déroulera en deux temps : une randonnée écologique à Dakar et dans les régions, le samedi 31 août, et la journée nationale de nettoiement "Sétal suni rééw", le samedi 7 septembre, à Matam.

"Nous, département en charge de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, si nous organisons et avons la lourde responsabilité de coordonner l'activité du 7 septembre, nous devons pouvoir en profiter pour mettre la jeunesse en avant", a déclaré la ministre lors d'un entretien avec l'APS.

La ministre a invité toute la jeunesse sénégalaise à participer activement aux différentes activités.

"Nous lançons un appel à l'ensemble de la jeunesse dans toutes ses composantes, la jeunesse sportive, culturelle, et celle évoluant dans d'autres sphères. Nous leur lançons un appel à faire de cette journée la leur", a exhorté Khady Diène Gaye, non sans lancer un appel à toute "la population sénégalaise", aux "organisations sociales et communautaires de base" et aux "autorités" du pays.

Après Dakar, Saint-Louis et Touba, cette quatrième édition prévue à Matam a pour objectif de pérenniser la journée du nettoiement, une initiative lancée par le président de la République dès son accession à la magistrature suprême, selon Khady Diène Gaye.

"Il faut impérativement que la jeunesse sénégalaise prenne la question de la gestion de l'environnement immédiat en charge. C'est sous de bons auspices", a-t-elle dit.

Selon Mme Diène, l'initiateur de cette journée, le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accompagné par le Premier ministre Ousmane Sonko, a dès le début, placé la jeunesse au coeur de cette action.

"C'est sur cette jeunesse que repose le devenir du Sénégal et c'est sur elle que les hautes autorités comptent s'appuyer pour assurer la pérennisation de cette journée d'action citoyenne", a-t-elle réitéré.

Khady Diène Gaye dit constater d'ailleurs que, dans plusieurs contrées du pays, la jeunesse n'attend plus le premier samedi de chaque mois pour s'adonner à des opérations "set sétal" (nettoiement) et de gestion de leur environnement immédiat.

La quatrième édition de la journée nationale de nettoiement "Setal Sunu Réew" est articulée autour de la thématique générale "L'engagement citoyen de la jeunesse pour un Sénégal propre", divisée en différents sous thèmes.

Khady Diène Gaye a assuré que les moyens nécessaires sont déployés pour la réussite de l'évènement.