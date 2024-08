Sénégal: Des 'plans d'urgence' préconisés pour doter les régions est et sud d'infrastructures sportives, culturelles et de jeunesse

Dakar — Les régions est et sud du pays doivent nécessairement bénéficier de "plans d'urgence" en vue d'être dotées d'infrastructures sportives, culturelles et de jeunesse, afin de permettre à la jeunesse de disposer d'espaces d'expression, a préconisé, jeudi, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye.

"Globalement, ce que je peux dire pour l'instant par rapport à ces zones, il faut nécessairement des plans d'urgence pour permettre à la jeunesse évoluant dans cette zone d'être dotée de lieux d'expression tant au plan sportif que culturel", a déclaré Mme Gaye.

S'exprimant dans un entretien accordé à l'APS, elle est revenue sur la tournée de travail qu'elle a effectuée du 8 au 19 août derniers dans l'est et le sud du pays.

Lors de ce déplacement, elle s'est notamment rendue dans les départements de Kédougou, Tambacounda, Vélingara, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.

Faisant le point sur cette tournée, elle déclare avoir profité de ce déplacement pour visiter les différents infrastructures sportives et culturelles et de jeunesse, dont les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté et les centres de conseils adolescents,

Elle s'est aussi rendue dans les centres d'éducation populaire et sportive (Cedeps), les antennes régionales de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), les stades, les lieux de pratique de proximité et les centres culturels régionaux.

Dans certaines localités, elle dit avoir constaté des retards dans la finition des chantiers, notamment des Maison de la jeunesse et de la citoyenneté et des stades régionaux et municipaux.